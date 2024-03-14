Amazon’dan iPhone 14 Plus için 7 bin TL indirim avantajı

Teknoloji devi Apple tarafından 2022 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülen iPhone 14 Plus modeli Amazon platformunda 7 bin TL’lik indirim fırsatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Apple’ın üst düzey akıllı telefon modeli, ayrıcalıklı bir fiyat indirimiyle öne çıktı.

6,7 inç Super Retina XDR ekrana ev sahipliği yapan iPhone modeli, 5G bağlantı desteğinin yanı sıra güçlü mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle de dikkat topluyor. Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için ilgi toplayan bu seçenek, yüksek performans vaadiyle adından sıkça söz ettiriyor.

iPhone 14 Plus indirimli fiyatı ne kadar?

Amazon platformunda Bahar Fırsatları kapsamında indirime giren iPhone 14 Plus modeli 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneğiyle 51 bin 499 TL karşılığında satılıyor. Cihaz gece yarısı, mavi, mor, yıldız ışığı ve (PRODUCT)RED renk opsiyonlarıyla listeleniyor. Telefonun 256 GB’lık versiyonu 55 bin 999 TL’den listelenirken, 512 GB model ise 67 bin 799 TL’ye satılıyor.

Apple’ın resmi internet sitesinde ise bu rakamlar 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lık sürümleriyle sırasıyla 58 bin 499 TL, 62 bin 999 TL ve 71 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor. Dolayısıyla cihaz 7 bin TL’lik bir indirimle karşımıza çıkıyor.

iPhone 14 Plus avantajları ve dezavantajları

Apple’ın performans akıllı telefon modeli, 2022’nin son çeyreğinde piyasaya çıkmış olmasına rağmen hala daha ilgi çeken bir seçenek olarak raflarda boy gösteriyor. Cihazın öne çıkan ayrıcalıkları ve dezavantajlı noktaları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Avantajları:

Büyük ve yüksek kaliteli bir ekran deneyimi A15 Bionic çip sayesinde yüksek bir performans Gelişmiş kamera performansı 5G bağlantı desteği

Dezavantajları:

Android telefonlara göre fiyatı daha yüksek Pro modellerde yer alan telefoto kamera bulunmuyor

iPhone 14 Plus teknik özellikleri