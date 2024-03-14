Japon teknoloji devi Sony, 19 Mart Salı günü itibariyle PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için kullanıma sunulacak olan yeni PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarını duyurdu. PlayStation Plus için Mart ayı oyunları resmen açıklandı.

Bu ay birbirinden ilgi çekici oyunlar PS4 ve PS5 kullanıcılarına sunuluyor. Ayın öne çıkan oyunları arasında NBA 2K24 Kobe Bryant Edition ve Resident Evil 3 gibi sevilen yapımlar karşımıza çıkıyor. Öte yandan 2K Games tarafından geliştirilen Marvel dünyasının sevilen oyunu Marvel’s Midnight Suns dikkatleri üzerinde topluyor.

PlayStation Plus açıkladı: İşte Mart ayı ücretsiz oyunları

PlayStation Plus, Extra ve Deluxe abonelik paketine sahip olan oyuncular için bu ay şu yapımları sunacak:

Extra:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition – PS4 ve PS5

Marvel’s Midnight Suns – PS4 ve PS5

Resident Evil 3 – PS4 ve PS5

LEGO DC Supervillains – PS4

Mystic Pillars: Remastered – PS5

Blood Bowl 3 – PS4 ve PS5

Super Neptunia – PS4

Dragon Ball Z: Kakarot – PS5 (PS4 sürümü zaten mevcuttu)

Deluxe:

Jak and Daxter: The Lost Frontier- PS4 ve PS5

Cool Boarders – PS4 ve PS5

God Eater Burst – PS4 ve PS5

Phenix Wright: Ace Attorney Trilogy – PS4

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Bu ay PS Plus’tan kaldırılacak oyunlar

PlayStation Plus, Mart ayı oyunları için birbirinden ilgi çekici seçenek eklerken, ne yazık ki bu ay bazı sevilen oyunlarını da bünyesinden kaldırıyor. 19 Mart tarihinde platforma veda edecek olan oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Tchia

Sid Meier’s Civilization VI

GhostWire: Tokyo

NEO The World Ends With You

Haven

Code Vein

Outer Wilds

PS Plus’a yakında efsane Rockstar Games ve Konami oyunları gelebilir

PlayStationLifeStyle’ın iddialarına göre PlayStation Plus Premium abonelik seçeneği için çok yakında bir dizi ilgi çekici PlayStation 2 oyunu gelecek. Bu oyunların önemli bir çoğunluğu ise Rockstar Games ve Konami’ye ait olan yapımlardan oluşacak.

İddialara göre bu ilginç gelişme, Sony ve yazılım emülasyonu alanında adından sıkça söz ettiren Implicit Conversions arasındaki işbirliğinden kaynaklanıyor. Bu sayede Japon firma, PlayStation 2 dünyasına ait efsane bazı oyunları PS Plus aracılığıyla yeni nesil oyun konsoluna taşımayı hedefliyor.

Tahminlere göre yakında PS Plus abonelerine sunulması hedeflenen oyunlar arasında Grand Theft Auto serisi ve Silent Hill gibi bir döneme damgasını vuran efsane yapımlar yer alacak.