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    PlayStation Plus’ta Mart ayının oyunları belli oldu (PS4 & PS5)

    PlayStation Plus, Mart ayında kullanıcılara sunulacak olan birbirinden ilgi çekici PS4 ve PS5 oyunlarını açıkladı.
    PlayStation
    Görsel: Unsplash

    Japon teknoloji devi Sony, 19 Mart Salı günü itibariyle PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için kullanıma sunulacak olan yeni PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarını duyurdu. PlayStation Plus için Mart ayı oyunları resmen açıklandı.

    Bu ay birbirinden ilgi çekici oyunlar PS4 ve PS5 kullanıcılarına sunuluyor. Ayın öne çıkan oyunları arasında NBA 2K24 Kobe Bryant Edition ve Resident Evil 3 gibi sevilen yapımlar karşımıza çıkıyor. Öte yandan 2K Games tarafından geliştirilen Marvel dünyasının sevilen oyunu Marvel’s Midnight Suns dikkatleri üzerinde topluyor.

    PlayStation Plus açıkladı: İşte Mart ayı ücretsiz oyunları

    PlayStation Plus, Extra ve Deluxe abonelik paketine sahip olan oyuncular için bu ay şu yapımları sunacak:

    Extra:

    • NBA 2K24 Kobe Bryant Edition – PS4 ve PS5
    • Marvel’s Midnight Suns – PS4 ve PS5
    • Resident Evil 3 – PS4 ve PS5
    • LEGO DC Supervillains – PS4
    • Mystic Pillars: Remastered – PS5
    • Blood Bowl 3 – PS4 ve PS5
    • Super Neptunia – PS4
    • Dragon Ball Z: Kakarot – PS5 (PS4 sürümü zaten mevcuttu)

    Deluxe:

    • Jak and Daxter: The Lost Frontier- PS4 ve PS5
    • Cool Boarders – PS4 ve PS5
    • God Eater Burst – PS4 ve PS5
    • Phenix Wright: Ace Attorney Trilogy – PS4
    • JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R
    PlayStation Plus Mart ayı ücretsiz oyunları
    Görsel: PlayStation

    Bu ay PS Plus’tan kaldırılacak oyunlar

    PlayStation Plus, Mart ayı oyunları için birbirinden ilgi çekici seçenek eklerken, ne yazık ki bu ay bazı sevilen oyunlarını da bünyesinden kaldırıyor. 19 Mart tarihinde platforma veda edecek olan oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Tchia
    • Sid Meier’s Civilization VI
    • GhostWire: Tokyo
    • NEO The World Ends With You
    • Haven
    • Code Vein
    • Outer Wilds

    PS Plus’a yakında efsane Rockstar Games ve Konami oyunları gelebilir

    PlayStationLifeStyle’ın iddialarına göre PlayStation Plus Premium abonelik seçeneği için çok yakında bir dizi ilgi çekici PlayStation 2 oyunu gelecek. Bu oyunların önemli bir çoğunluğu ise Rockstar Games ve Konami’ye ait olan yapımlardan oluşacak.

    İddialara göre bu ilginç gelişme, Sony ve yazılım emülasyonu alanında adından sıkça söz ettiren Implicit Conversions arasındaki işbirliğinden kaynaklanıyor. Bu sayede Japon firma, PlayStation 2 dünyasına ait efsane bazı oyunları PS Plus aracılığıyla yeni nesil oyun konsoluna taşımayı hedefliyor.

    Tahminlere göre yakında PS Plus abonelerine sunulması hedeflenen oyunlar arasında Grand Theft Auto serisi ve Silent Hill gibi bir döneme damgasını vuran efsane yapımlar yer alacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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