Japon teknoloji devi Sony, 19 Mart Salı günü itibariyle PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için kullanıma sunulacak olan yeni PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarını duyurdu. PlayStation Plus için Mart ayı oyunları resmen açıklandı.
Bu ay birbirinden ilgi çekici oyunlar PS4 ve PS5 kullanıcılarına sunuluyor. Ayın öne çıkan oyunları arasında NBA 2K24 Kobe Bryant Edition ve Resident Evil 3 gibi sevilen yapımlar karşımıza çıkıyor. Öte yandan 2K Games tarafından geliştirilen Marvel dünyasının sevilen oyunu Marvel’s Midnight Suns dikkatleri üzerinde topluyor.
PlayStation Plus açıkladı: İşte Mart ayı ücretsiz oyunları
PlayStation Plus, Extra ve Deluxe abonelik paketine sahip olan oyuncular için bu ay şu yapımları sunacak:
Extra:
- NBA 2K24 Kobe Bryant Edition – PS4 ve PS5
- Marvel’s Midnight Suns – PS4 ve PS5
- Resident Evil 3 – PS4 ve PS5
- LEGO DC Supervillains – PS4
- Mystic Pillars: Remastered – PS5
- Blood Bowl 3 – PS4 ve PS5
- Super Neptunia – PS4
- Dragon Ball Z: Kakarot – PS5 (PS4 sürümü zaten mevcuttu)
Deluxe:
- Jak and Daxter: The Lost Frontier- PS4 ve PS5
- Cool Boarders – PS4 ve PS5
- God Eater Burst – PS4 ve PS5
- Phenix Wright: Ace Attorney Trilogy – PS4
- JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R
Bu ay PS Plus’tan kaldırılacak oyunlar
PlayStation Plus, Mart ayı oyunları için birbirinden ilgi çekici seçenek eklerken, ne yazık ki bu ay bazı sevilen oyunlarını da bünyesinden kaldırıyor. 19 Mart tarihinde platforma veda edecek olan oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- Tchia
- Sid Meier’s Civilization VI
- GhostWire: Tokyo
- NEO The World Ends With You
- Haven
- Code Vein
- Outer Wilds
PS Plus’a yakında efsane Rockstar Games ve Konami oyunları gelebilir
PlayStationLifeStyle’ın iddialarına göre PlayStation Plus Premium abonelik seçeneği için çok yakında bir dizi ilgi çekici PlayStation 2 oyunu gelecek. Bu oyunların önemli bir çoğunluğu ise Rockstar Games ve Konami’ye ait olan yapımlardan oluşacak.
İddialara göre bu ilginç gelişme, Sony ve yazılım emülasyonu alanında adından sıkça söz ettiren Implicit Conversions arasındaki işbirliğinden kaynaklanıyor. Bu sayede Japon firma, PlayStation 2 dünyasına ait efsane bazı oyunları PS Plus aracılığıyla yeni nesil oyun konsoluna taşımayı hedefliyor.
Tahminlere göre yakında PS Plus abonelerine sunulması hedeflenen oyunlar arasında Grand Theft Auto serisi ve Silent Hill gibi bir döneme damgasını vuran efsane yapımlar yer alacak.