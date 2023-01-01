Samsung Galaxy A34 canlı renkli tasarımlarıyla satışa çıkacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni cihazlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Çok yakında Galaxy S23 serisiyle karşımıza çıkacak olan şirket, aynı zamanda bütçe dostu akıllı telefon modelleri üretmeyi de sürdürecek. Şirketin bütçe dostu modeli olarak lanse edilecek Samsung Galaxy A34 cihazı, renkli kasaları ile tüm gözleri üzerine çekecek.

Galaxy A34 adlı akıllı telefon modeli ile ilgili son dönemlerde pek çok sızıntı haberi gündeme geldi. Bu da cihazın çok yakında piyasaya sürüleceği anlamı taşıyor. Cihazın özellikleriyle ilgili çıkan iddiaların yanı sıra son olarak beklenen modellerin tasarımları da ortaya çıktı. Paylaşılan renderlarda, cihazın alışıldık renklere sahip bir tasarımla değil, canlı renklerle raflarda yer alacağı anlaşıldı.

Samsung Galaxy A34 tasarımı belli oldu

Tech Outlook tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung’un yeni akıllı telefonu dikkat çeken renklerle piyasaya çıkacak. Cihaz mor, sarı ve çift renkli degrade tasarımla satışa sunulacak. Öte taraftan klasik renklere alışan kullanıcılar için mat siyah seçeneği bulunacak.

Samsung Galaxy A34 cihazı için belirlenen iki yeni renk seçeneği olan sarı ve mor tasarımlar, akıllı telefon pazarında pek de yaygın görülmüyor. Bu yüzden Samsung’un uygun fiyatlı telefonları, son derece kalabalık olan teknoloji pazarında kolayca ayırt edilebilir hale gelecek.

Yeni Samsung telefonu arka tarafta dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera modülüne yer verecek. Kameraların hemen sağ tarafında ise bir LED flaş yer alacak. Şirketin logosu, alt kısma doğru ortalanmış bir şekilde görünecek. Ön kısımda da cihazın selfie kamerasının yerleştirileceği bir su damlası çentiğine sahip olacağı anlaşılıyor.

Sağ kısma güç düğmesinin yanı sıra ses açma ve kısma düğmesi yerleştirilecek. Fakat güç düğmesinde, Samsung’un diğer cihazlarında olduğu gibi bir parmak izi sensörü bulunmayabilir. İddialara göre cihazda ekran içi parmak izi sensörüne yer verilecek.

Galaxy A34’ün özellikleri neler olacak?

Samsung Galaxy A34 cihazı iddialara göre 6,5 inç Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak. Cihazda 90 Hz yenileme hızı yer alacak. Gücünü Exynos 1280 işlemcisinden alan modelde 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı yer alacak. 161,3 x 77,7 x 8,2 mm boyutunda olacak modelde 3,5 mm’lik bir kulaklık girişi bulunacak.

Üçlü kamera modülüne sahip olacak Galaxy A34’te 48 MP ana kamera yer alacak. Ön kısımda ise görüntülü sohbetler ve selfie çekimleri için 13 MP’lik bir kameraya alan açılacak. 5000 mAh pil kapasitesi sayesinde kullanıcılara uzun ömürlü bir batarya performansı sunulacak.