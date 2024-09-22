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    WhatsApp, Kanallar için beklenen özelliği getiriyor

    WhatsApp platformu Kanallar özelliğine kategori filtreleri getiriyor. Uygulamaya yedi farklı kanal kategorisi ekleniyor.
    WhatsApp

    Teknoloii devi Meta bu hafta WhatsApp platformunda Kanallar için kategorilere göre arama özelliğini karşımıza çıkardı. Kullanıcılar tarafından şimdiden ilgi toplayan yeni özellik, “Güncellemeler” sekmesinde yer alan kanalların aranmasını daha kolay bir hale getirecek. Kullanıcılar kategorileri filtreleyerek belirli konuları arayabilecek ve ilgi duyduğu konuları daha kolay bir şekilde bulabilecek.

    Meta’ya göre WhatsApp Kanalları için gelen kategori filtreleri, en alakalı seçenekleri ya da konuyla ilgili en fazla takipçi sayısına sahip kanalları öne çıkaracak. Aynı şekilde kullanıcılar da ilgi duyduğu kanalları bulana kadar aramaya devam edebilecek.

    WhatsApp, Kanallar için kategori filtreleri sunuyor

    9to5Mac tarafından aktarılan bilgilere göre Meta şimdilik WhatsApp kanallarına yedi kategori ekledi. Bu kategoriler İnsanlar, Kuruluşlar, Yaşam Tarzı, Spor, Eğlence, İşletmeler ve Haberler & Bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bunlar arasından ilgilendiği kategoriyi kolayca arayabilecek ve uygulama ilgili kanalları kullanıcıların karşısına çıkaracak.

    WhatsApp Kanalları üzerinde arama yapmak için uygulamada yer alan Güncellemeler sekmesine erişmeniz yeterli olacak. Daha sonra Keşfet butonuna tıkladığınızda uygulama mevcut kategorileri ve en alakalı seçenekleri sizlere gösterecek. Kullanıcılar daha fazla seçeneğe ulaşmak için ise Tümünü Göster butonuna dokunarak aramasını genişletebilecek.

    WhatsApp Kanallar kategori filtreleme
    Görsel: Meta

    WhatsApp’ın yeni özelliği henüz cihazınızda yer almıyorsa bu konuda endişelenmenize gerek yok. Meta yavaş yavaş yeni özelliğini dünya çapında kullanıcılarla buluşturuyor. Bazı ülkelerde yeni özelliklerin daha erken yayınlanması ile güncellemelerin kademeli bir şekilde dağıtıldığı biliniyor.

    Siz de yeni özelliklerden daha erken yararlanmak için uygulamanızı güncel tutmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalarda kanal kategorileri özelliği dünyanın tüm bölgelerinde kullanıma sunulmuş olacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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