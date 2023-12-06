Redmi Note 13 Pro+ küresel çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi’nin Eylül ayı sonlarında ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefon serisi Redmi Note 13 ailesi kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ modellerine ev sahipliği yapan seride üst düzey teknik özellikler, nispeten uygun fiyat etiketleriyle raflarda boy göstermeye başladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından yapılan son açıklamaya göre serinin en güçlü telefonu olan Redmi Note 13 Pro+ modelinin küresel sürümü için geri sayım başlamış durumda. Dünya genelinde heyecanla beklenen cihaz, çok yakında raflara gelmeye başlayacak. İşte cihazın global çıkış tarihi…

Redmi Note 13 Pro+ için beklenen haber geldi

Redmi 13C ve Redmi 13C 5G modellerini Hindistan pazarında piyasaya sunan Xiaomi, dikkat çeken lansman etkinliğinin sonlarına doğru sürpriz bir açıklamada bulundu. Tamamı Redmi Note 13 Pro+ cihazıyla çekilen etkinlikte, cihazın kamera yetenekleri bir kez daha gözler önüne serildi. Bununla birlikte şirket, üst düzey amiral gemisi telefonunun çıkış tarihini resmi olarak hayranlarına açıkladı.

Ancak şimdilik ne yazık ki Redmi Note 13 serisinin diğer iki üyesinin ne zaman küresel pazara geleceği açıklanmadı. Şirket yalnızca serinin en güçlü telefonu hakkında duyuru gerçekleştirdi. Fakat tahminlere göre Note 13 ve Note 13 Pro modelleri de ilerleyen haftalarda tüketicilerin karşısına çıkabilir.

Redmi Note 13 Pro+ teknik özellikleri

Xiaomi’nin üst segment akıllı telefonu, 1.5K çözünürlük kalitesine sahip 6,67 inç kavisli OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde olağanüstü bir akıcılık elde etmeyi başaran cihaz, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen performans canavarı Dimensity 7200 Ultra çipinden alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi opsiyonlarına ev sahipliği yapan modelde 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı seçeneklerine izin veriliyor.

Arka tarafta optik görüntü sabitleme (OIS) ve 3x yakınlaştırma desteğine sahip 200 MP Samsung ISOCELL HP3 ana kamera yer alıyor. Bununla birlikte cihazda 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense yer veriliyor. Üstün mobil fotoğrafçılık yetenekleri sunan telefonun ön kısmında ise 16 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor.

120 watt hızlı şarj desteğiyle gelen Redmi Note 13 Pro+ modelinde 5.000 mAh geniş pil kapasitesi sunuluyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle gelen cihazda 5G bağlantısı, IP68, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, stereo ses ve USB-C destekleri bulunuyor.

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