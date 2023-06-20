Redmi Note 12 Turbo’nun daha ucuz bir seçeneği çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mart ayında Redmi Note 12 Turbo adlı performans canavarı yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Kısa sürede büyük bir dikkat toplayan cihaz, hem tasarımı hem de güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Geçtiğimiz aylarda cihazın Harry Potter temalı özel bir sürümünü tüketicilerle buluşturan şirket, şimdi ise modelin daha uygun fiyatlı bir seçeneğini sundu.

Oldukça sınırlı bir süre içerisinde Çin’in en çok satan akıllı telefonları arasında kendine yer bulmayı başaran cihaz için şirket, yeni bir sürümle karşımıza çıktı. Bu sürüm, tüketicilere daha uygun fiyatlı bir sürüm vaat ediyor. Piyasaya sürüldüğünde 1 TB UFS 3.1 dahili depolama alanı ve 16 GB LPDDR5x RAM kapasitesi getiren telefon, şimdiyse bu seçeneklerini kısıtlayarak fiyat-performans odaklı bir opsiyon kazandı.

Redmi Note 12 Turbo için bütçe dostu seçenek geldi

Xiaomi, Redmi Note 12 Turbo’nun uygun fiyatlı sürümü ile dikkatleri üzerine çevirdi. Şirket, sosyal medya üzerinden gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, 1 TB + 16 GB olarak piyasaya çıkan modelin artık 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle satın alınabileceğini açıkladı.

8 GB + 128 GB’lık Redmi Note 12 Turbo şu anda Çin pazarında 1.799 Yuan karşılığında satın alınabilir. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 5 bin 900 TL’ye tekabül ediyor. Yalnızca Çin’de mevcut olan seçenek, muhtemelen küresel pazarda da tüketiciler ile buluşacak. Ancak bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Telefon, global olarak POCO F5 adı altında karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 12 Turbo teknik özellikleri