Reddit yapay zeka destekli arama özelliğini test edecek

Popüler sosyal medya platformu Reddit yapay zeka konusunda son dönemlerde önemli girişimlerde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda şirket, Google ile önemli bir anlaşmaya imza atmış ve Google’ın yapay zeka modellerinin Reddit’te yer alan gönderilerden elde edilen verilerle eğitilmesine izin vereceğini açıklamıştı. 60 milyon dolar gibi yüksek bir ücret karşılığında gerçekleştirildiği iddia edilen bu anlaşmadan kısa süre sonra platform, şimdi de yapay zeka destekli arama sonuçlarını test etmeye başlayacaklarını bildirdi.

Reddit CEO’su Steve Huffman tarafından paylaşılan bilgilere göre platform bu yılın sonlarına doğru yapay zekadan güç alan bir arama sayfasını test edecek. Konuya ilişkin ilk detayları kullanıcılarıyla paylaşan tecrübeli yönetici şimdilik ne yazık ki yeni özelliğin nasıl çalışacağına dair pek fazla ayrıntı vermedi.

Reddit yenilikçi yapay zeka özelliğiyle karşımıza çıkacak

TechCruch tarafından aktarılan bilgilere göre Reddit’in kurucu ortağı ve CEO’su Steve Huffman bugün yaptığı mali rapor açıklamasında platformun çok yakında ilgi çekici yeni bir özelliğe sahip olacağını açıkladı. Platformda yer alan toplulukların pratik bir şekilde yeni içerikler keşfedebilmeleri için “içerik özetleme ve önerme” amacıyla yapay zekadan yardım alacak bir işlev sunacağını bildirdi. Arama sonuçları için AI teknolojisine güvenecek şirket, bu sayede kullanıcılar adına yenilikçi ve kolay bir deneyim yaratmayı amaçlıyor.

2024 yılı sonuna kadar yeni yapay zeka destekli arama sonuçları sayfasını test etmeye başlayacak Reddit, bunun için kendi geliştirdiği modellerin yanı sıra ayrıca üçüncü taraf AI modellerinden de yararlanacak. Huffman bu yeni sistemin kullanıcıların ürünleri, oyunları ya da diğer içerikleri daha derinlemesine bir şekilde incelemelerine ve platformdaki yeni toplulukları daha kolay şekilde keşfetmelerine yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca şirket bu özellik sayesinde yeni kullanıcıları da bünyesine çekebileceğini düşünüyor.

2024 ikinci çeyrek mali raporu yayınladı

İlerleyen haftalarda yapay zeka destekli arama sonuçları özelliği ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkacağı tahmin edilirken, Reddit’in 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali raporlarının da yayınlandığını belirtelim. Bu noktada yapılan açıklamaya göre şirketin bir önceki yıla kıyasla yüzde 54 artış yaşayarak 281,2 milyon dolar gelir sağladığı duyuruldu.

Elde edilen kazancın 53,1 milyon doları global pazardan sağlanırken, 228,1 milyon dolarlık devasa kısmının ise yalnızca Amerika Birleşik Devletleri pazarından elde edildiği vurgulanıyor. Bunun yanı sıra şirket yılın ikinci çeyreğinde 10,1 milyon dolar net zarar yaşadığı paylaşıldı.

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