Red Magic Cyberbuds Dao TWS küresel pazara geliyor

Nubia’nın oyunculara yönelik ürünleri ile tanınan alt markası Red Magic, 2020 yılında ilk TWS kulaklığını piyasaya sürmüştü. Daha çok üretmiş olduğu akıllı telefon modelleriyle geniş kitlelere ulaşmayı başaran marka, şimdi ise yeni kablosuz kulaklığı olan Red Magic Cyberbuds Dao TWS’i uluslararası pazarda tüketicilerle buluşturacağını duyurdu. Son derece şık bir tasarımla karşımıza çıkan ürün çok yakında küresel çapta satışa sunulacak.

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre yeni kablosuz kulaklık modeli Qualcomm tarafından geliştirilen en son Bluetooth bağlantı teknolojisine ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra cihaz, uzun pil ömrü ile kullanıcıların performansını artırmayı vaat ediyor. Aynı zamanda RGB aydınlatma efektleriyle beraber şık tasarımını ön planda tutarak dikkatleri üzerine çevirmeyi amaçlıyor. Cihaz, uyarlanabilir ANC ve üst düzey bağlantı için de destek sağlayacak.

Red Magic Cyberbuds Dao TWS fiyatı ve çıkış tarihi

Red Magic imzalı yeni kablosuz kulaklık modeli 2 Ağustos tarihinde Avrupa, Birleşik Krallık ve Singapur’da satışa sunulacak. Merakla beklenen cihazın fiyat etiketi ise 229 Euro olarak açıklandı. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 6 bin 500 TL’ye tekabül ediyor. Şimdilik cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağına dair herhangi bir açıklamaya yer verilmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Red Magic’in Arena Bilgisayar distribütörlüğünde resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapacağı öğrenilmişti. Bu doğrultuda ürün, Türkiye’de de raflarda boy gösterebilir.

Red Magic Cyberbuds Dao TWS, oyuncular için kablosuz kulaklıklar arasında iddialı bir seçenek olarak karşımıza çıkacak. Cihaz, oyun modunda 28 ms’lik düşük bir gecikme süresi sunacak. Aynı zamanda Red Magic 8S Pro gibi belirli akıllı telefonlar ile eşleştirildiği zaman RGB ışık efektleri, Goper uygulaması üzerinden rahatlıkla kullanıcılar tarafından kontrol edilebilecek.

Oyuncu kulaklığı, Android işletim sistemi için hızlı eşleştirme teknolojisini destekleyecek. Kulaklık, 11 mm’lik bir biyolojik kompozit diyaframa ve 48 dB’ye kadar ANC’ye sahip olacak. Uyarlanabilir ve manuel azaltma modları da dahil olmak üzere cihazda çeşitli modlar yer alacak.

Tasarım konusunda da iddiasını koruyan Red Magic Cyberbuds Dao TWS, yarı şeffaf bir görünüme ve paslanmaz çelik bir orta çerçeveye sahip olacak. Şirkete göre kulaklıktaki desenler ekstra bir incelik katmanı için lazerle oyuluyor. Kulaklıklar tek şarjla 7 saate kadar dayanıklılık vaat ediyor. Kasa şarj süresi ise yaklaşık 50 dakika olarak belirtiliyor. Tüm bu unsurlarla birlikte ürün, mobil oyuncular için etkileyici bir çözüm olarak dikkat topluyor.