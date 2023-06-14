ZTE Nubia ve Redmagic yakında Türkiye pazarına giriyor

ZTE Corporation bünyesinde faaliyet gösteren Nubia ve Redmagic markaları çok yakında Türkiye pazarında hizmet vermeye başlayacak. Üretmiş oldukları akıllı telefon modelleri ile isimlerinden söz ettirmeyi başaran bu iki marka, ülkemizdeki mobil cihaz tüketicilerine yeni ve heyecan verici seçenekler sunmayı hedefliyor. Yüksek performanslı telefonlarıyla bilinen markalar, şimdiden büyük bir beklenti yaratmış durumda.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan bilgilere göre Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., ZTE Corporation ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Bu sayede şirket, ZTE Nubia ve Redmagic markalarına ait olan akıllı telefon modellerini Türkiye’de satışa sunacak. 160’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren markanın Türkiye’deki işletmesi Arena Bilgisayar’ın elinde olacak.

Arena Bilgisayar, ZTE Nubia ve Redmagic telefonları Türkiye’ye getirecek

ZTE Nubia ve Redmagic telefonlar için Türkiye’de münhasır satış ve dağıtım protokolü imzalayan Arena Bilgisayar, KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şirketimiz ile Dünya’nın önde gelen cep telefonu üreticilerinden ZTE ile “ZTE Nubia ve Redmagic” marka cep telefonu ve aksesuarların Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin münhasır satış ve dağıtım protokolü imzalamıştır. 160 Ülkeden fazla ülkede ve bölgede global telekom operatörlerine, kamu ve özel müşterilere ve tüketicilere hizmet eden ZTE, 33.000’den fazla çalışanı ve gelirinin %16.4’ünü ARGE yatırımlarına ayırma stratejisi ile en yenilikçi ve yaratıcı teknoloji, ürün ve çözümleri Dünya’daki nüfusun 4’te 1’inden fazlasına ulaştırmaktadır. Şirketimiz özellikle “Nubia” markalı cep telefonlarının, 3D Tabletlerin, Akıllı Saatlerin ve ‘Red Magic’ markalı oyun telefonlarının Türkiye pazarına sunulması amacı ile çalışmalarına hız verecektir.

Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu önemli yönde etkilemesi beklenmektedir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.”

ZTE Nubia markası şık tasarımları ve iddialı donanım özellikleri ile biliniyor. Özellikle de şirket, genç ve teknoloji meraklısı kullanıcıları hedefliyor. Yenilikçi özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan bir akıllı telefon portföyüne sahip olan marka, performans canavarı cihazlara ev sahipliği yapıyor.

Redmagic markası ise daha çok oyunculara yönelik ürünler ile karşımıza çıkıyor. Yüksek performanslı bir oyun deneyimi vaat eden telefonlarıyla beğeni toplayan marka; gelişmiş grafik işlemcileri, hızlı işlemcileri ve geniş ekranları ile oyunseverlere görsel anlamda oldukça zengin ve akıcı bir deneyime kapı aralıyor.