Red Magic 9 Pro çıkış tarihi doğrulandı

Nubia, oyun telefonları ile adından sıkça söz ettirdiği Red Magic alt markasının ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket, merakla beklenen yeni cihazı Red Magic 9 Pro için beklenen haberi verdi. Şirket, amiral gemisi canavarının resmi çıkış tarihini duyurdu.

Heyecanla beklenen yeni Red Magic telefonu pek çok değişiklik ile birlikte karşımıza çıkacak. Cihazda tasarım, performans, pil gücü ve ekran kalitesi gibi konularda önemli iyileştirmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan Red Magic 9 Pro’nun tanıtım afişini yayınlayan şirket, çıkış tarihini paylaşsa da cihazla ilgili herhangi bir teknik ayrıntıya ne yazık ki yer vermiyor.

Red Magic 9 Pro ne zaman çıkacak?

Şirketin Weibo’dan yaptığı açıklamaya göre merakla beklenen Red Magic 9 Pro’nun çıkış tarihi 23 Kasım olacak. İlk olarak Çin pazarında raflara gelmesi beklenen performans canavarı oyun telefonu, sonrasında ise küresel pazarda piyasaya sunulacak.

Peki ya Red Magic’in yeni telefonundan neler bekleniyor? Öncelikle cihaz, yüksek performans vaadini karşılayabilmek adına Qualcomm’un kısa süre önce piyasaya duyurduğu amiral gemisi çipi Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alacak. Pek çok yeni yapay zeka aracıyla birlikte gelen çip, aynı zamanda bir önceki nesil ile karşılaştırıldığında yüzde 30’a yakın daha yüksek bir performansa imza atıyor.

İddialara göre telefonda en az 12 GB RAM kapasitesine yer verilecek. Serinin bir önceki modeli olan Red Magic 8 Pro’da 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyordu. Şu anda piyasada 24 GB RAM’e sahip çeşitli telefonlar yer alıyor. Dolayısıyla şirketin bu seviyelere çıkan daha gelişmiş bir seçeneğini de piyasaya sunacağı düşünülüyor.

Gelişmiş bir soğutma sistemi ve RGB aydınlatamaya sahip bir fanla gelmesi beklenen Red Magic 9 Pro, iyi bir oyun telefonu olacağını şimdiden hayranlarına hissettiriyor. Oyuncular için çeşitli özel düğmelere yer vereceği düşünülen cihazda cesur bir tasarıma imza atılacağı öne sürülüyor. Son olarak telefonun Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacağını da eklemekte yarar var.

Nubia’nın yeni oyun telefonu Red Magic 9 Pro, 23 Kasım Perşembe günü piyasaya çıkacak. Bu teknik özelliklerin şimdilik birer iddiadan ibaret olduğunu, doğrulanmış detayların ancak lansman gününde ortaya çıkacağını hatırlatalım.