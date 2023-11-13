Windows 11 yakında 3 yerel uygulamayı kaldıracak

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sisteminin test kullanıcılarına sunmuş olduğu yeni ön izlemede, üç yerel uygulamayı yazılımın varsayılan kurulumundan kaldırmaya başladı. Kaldırılan yerel uygulamalar arasında şirketin harita hizmeti gibi birtakım araçları yer alıyor. Öte yandan bu değişikliklerin en erken 2024 yılından itibaren yeni kullanıcıları etkilemeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Microsoft’un üç yerel uygulama için gerçekleştirmiş olduğu bu hamle, yalnızca yeni Windows 11 kurulumlarını etkileyecek. Yani halihazırda Windows 11 işletim sistemini kullanan kullanıcılar, söz konusu üç uygulamayı cihazlarında kullanmaya devam edebilecek. Uygulamalar herhangi bir şekilde silinmeden mevcut cihazlarda yer alacak. Bu durumdan sadece yeni kullanıcılar yararlanacak.

Windows 11’den kaldırılacak yerel uygulamalar

Çok yakında yeni Windows 11 kullanıcılarının artık yerel olarak desteklemeyeceği uygulama seçenekleri arasında yer alan Filmler ve TV, Microsoft Store platformundan satın alınan ya da kiralanan içerikleri izlemek için hizmet veriyor. Şirkete göre bu program, 2024 yılında Windows 11 fabrika yapılandırmasından çıkacak. Fakat yine de isteyen kullanıcılar mağazadan uygulamayı indirme şansına sahip olacak.

Dizi-film izleme ya da kiralama platformlarının günümüzde oldukça fazla olması sebebiyle Microsoft’un Filmler ve TV uygulaması ne yazık ki pek de ilgi görmüyor olabilir. Şirketin almış olduğu bu kararla beraber kullanıcılar cihazlarının hafızalarında daha fazla yer açabilir.

Windows 11 işletim sistemine veda edecek bir diğer yerel uygulama ise Haritalar oluyor. Günümüzde pek fazla bilinmese de şirketin kendi GPS ve harita uygulaması bulunuyor. Fakat ne yazık ki bu program Apple Haritalar ve Google Haritalar gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Microsoft Haritalar uygulaması maalesef ki bu yıl sonundan itibaren çevrimdışı haritalar için desteğini sonlandıracak. Önümüzdeki yıldan itibaren sadece internete bağlı bir cihazdan hizmete erişilebilecek. Bu anlamda uygulamanın Windows 11 fabrika yapılandırılmasından çıkarılması kullanıcıları pek de şaşırtmayabilir.

Son olarak şirket, İpuçları uygulaması için de desteğini kesecek. Windows 11 işletim sistemi için bir kullanım kılavuzu ve özelleştirme seçenekleri sağlamak için hizmet veren bu araç, yazılımın en son sürümlerinde yerleşik olarak yer alan Copilot üretken yapay zeka teknolojisine yerini bırakmış durumda.

Elbette ki Filmler ve TV, Haritalar ve İpuçları uygulamalarını hala daha Microsoft Store üzerinden indirmek mümkün olacak. Fakat 2024’ten itibaren bu hizmetler artık Windows 11 yazılımında yerel bir uygulama olarak desteklenmeyecek.