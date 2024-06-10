Realme GT 7 Pro’nun hiçbir sürprizi kalmadı! Tüm özellikleri ortaya çıktı

Çok yakında Çin pazarında yeni bir lansman etkinliği düzenlemeye hazırlanan Realme, performans canavarı bir akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmayı planlıyor. Temmuz ayı başlarında gerçekleşmesi beklenen organizasyon, ilk etapta Realme GT 6 adıyla karşımıza çıkacağı tahmin edilen, gelen son bilgilerle birlikte ise Realme GT 7 adını alacağı söylenen modeli duyuracak. Qualcomm tarafından geliştirilen performans canavarı Snapdragon 8 Gen 3 çipini kalbinde taşıyacak bu cihaz, gelişmiş donanımıyla adından sıkça söz ettirecek.

GT 7 serisi akıllı telefon ailesinin daha gelişmiş bir sürümü olacak olan Realme GT 7 Pro cihazı ise bu etkinlikten sonra karşımıza çıkacak. İddialara göre yıl sonlarına doğru duyurulacak olan model, serinin standart modelinden daha gelişmiş bir yapıya ev sahipliği yapacak. Realme GT 7 Pro’nun teknik özellikleri ile ilgili akıllarda soru işareti kalan tüm ayrıntılar nihayet netlik kazandı. İşte detaylar…

Realme GT 7 Pro teknik özellikleri sızdırıldı

Realme’nin yeni telefonu ile ilgili her geçen gün yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakın zaman önce Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgiler, telefonun performans canavarı donanımı hakkında çok sayıda ipucunu gözler önüne seriyor.

Öncelikle ürünün Qualcomm tarafından geliştirilen ve henüz resmi olarak tanıtılmayan Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle geleceğini belirtelim. Serinin standart modelinde yer alan Snapdragon 8 Gen 3 çipinden daha hızlı ve verimli bir yapıya sahip olacak bu çip, aynı zamanda yapay zeka (AI) konusunda da iddialı bir şekilde gelecek.

Realme GT 7 Pro modeli görüntüleme deneyimi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacak. 1,5K çözünürlük kalitesini destekleyen 8T LTPO OLED ekranla karşımıza çıkacak. Şimdilik cihazın pil kapasitesi kesin olarak bilinmese de ürünün geleneksel silikon iyon pillere göre daha gelişmiş bir enerji verimliliği ve hızlı şarj sağlayan silikon anot piline sahip olacağı ifade ediliyor.

16 GB RAM kapasitesine sahip olması beklenen Realme modelinde 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alacak. Mobil fotoğrafçıların beklentilerini de havada bırakmayacak şirket, 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP telefoto lens taşıyacak. Son olarak telefonda ekrana entegre bir ultrasonik parmak izi sensörü sunulacak.

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