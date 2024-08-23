Realme GT 7 Pro iddialı hızlı şarj gücü ve diğer özellikleriyle sızdırıldı

Realme’nin amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Realme 13 Pro serisi yakın zaman önce piyasaya çıkmıştı. Önümüzdeki haftalarda ise şirket serinin yeni modellerini karşımıza çıkarmayı planlıyor. Realme 13 ailesi için çalışmalarına devam eden şirket, bununla birlikte bir başka amiral gemisi modeli Realme GT 7 Pro için de kolları sıvamış durumda.

Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı ve henüz resmi olarak tanıtılmayan Snapdragon 8 Gen 4 çipinden güç alacak cihazın Ekim ayında duyurulması bekleniyor. Merakla beklenen lansman etkinliği için geri sayım başlarken, cihazla alakalı ortaya çıkan bilgiler de genişlemeye devam ediyor. Gelen son raporlar, Realme’nin yeni performans canavarı cihazı olan Realme GT 7 Pro modelinin iddialı hızlı şarj, ekran ve kamera özelliklerini gözler önüne serdi.

Realme GT 7 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

Çinli sosyal medya platformu Weibo’da Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Realme GT 7 Pro modeli 1,5K çözünürlük kalitesini destekleyen yeni BOE X2 ekrana sahip olacak. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında piyasaya sunulan Realme GT 5 Pro modelinin BOE X1 ekranla geldiğini eklemekte yarar var. Henüz ekran boyutu ile alakalı bir detay verilmese de tahminlere göre 6,78 inçlik bir ekranla karşılaşacağımız söyleniyor.

Realme’nin yeni modeli Qualcomm’un henüz tanıtmadığı amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 çipiyle donatılacak. Cihazın en güçlü konfigürasyonunda 16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanı yer alacak. Realme GT 7 Pro iddialara göre 100 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu anlamda iddialı bir yapı ortaya koyması beklenen modelin 6.000 mAh pil kapasitesiyle geleceği söyleniyor.

Mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile de dikkatleri üzerine çekecek cihaz 50 MP ana kameraya sahip olacak. 3x optik yakınlaştırma destekli LYT-600 periskop lens yer alacak. Daha önce ortaya çıkan başka bir sızıntıda ise telefonun 10x hibrit ve 120x dijital yakınlaştırma destekleri sunabileceğine işaret ediliyordu.

Son olarak Realme GT 7 Pro’nun IP68 ya da IP69 sertifikası ile karşımıza çıkacağı, aynı zamanda ultrasonik parmak izi okuyucusu teknolojisinin benimseneceği öne sürülüyor. Şimdilik cihazla alakalı mevcut bilgiler bunlarla sınırlı olsa da ilerleyen haftalarda telefonla ilgili daha fazla detayın karşımıza çıkması muhtemel görünüyor.

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