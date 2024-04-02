Realme C65 uygun fiyatı ve şık tasarımıyla çıktı! İşte özellikleri

Realme C65 teknik özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan cihaz, şirket tarafından paylaşılan resmi bir tanıtım afişiyle dikkatleri üzerinde toplamış ve Samsung Galaxy S22 benzeri tasarımı sayesinde büyük bir ilgi yaratmıştı. Nihayet resmi lansman duyurusu gerçekleştirilen cihaz, markanın C serisi akıllı telefon ailesine yeni bir soluk kazandırmak adına piyasaya sunuldu.

5G bağlantı desteğiyle gelen yeni Realme telefonu, uygun fiyatlı yapısı sayesinde raflarda öne çıkan bir seçenek olacak. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında ise MediaTek’in geliştirdiği ideal performans vaat eden yonga seti, 90 Hz yenileme hızı ve 50 MP’lik ana kamerası yer alıyor. İşte detaylar…

Realme C65 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama + microSD kart desteğiyle genişletilebilir hafıza

128 GB ve 256 GB dahili depolama + microSD kart desteğiyle genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve bir adet yardımcı lens

50 MP ana kamera ve bir adet yardımcı lens Bağlantı: 4G, Wi-Fi, çift bantlı, Bluetooth 5.0, P2 ve USB-C bağlantısı

4G, Wi-Fi, çift bantlı, Bluetooth 5.0, P2 ve USB-C bağlantısı Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Yeni Realme modeli 90 Hz yenileme hızıyla ideal bir akıcılık sunarken, buna ek olarak 1604 x 720 piksel HD+ çözünürlük kalitesini benimsiyor. 625 nit tepe parlaklığa sahip cihazda 6,67 inç IPS LCD ekran bulunuyor. Cihazın ön kısmında delik çentik içerisine selfie kamerası yerleştiriliyor.

Realme C65 modelinde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 işlemcisi ve Mali G52 GPU taşınıyor. 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ile 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı opsiyonları sunuluyor. Buna ek olarak cihazda 8 GB sanal RAM ve microSD kart girişi sayesinde genişletilebilir hafıza destekleri sağlanıyor.

Realme’nin yeni modeli kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile çalışacak. Cihazda yeni nesil iPhone modellerinde de yer alan Dinamik Ada (Dynamics Island) tasarımına benzer Mini Capsule 2.0 özelliği sunuluyor.

50 MP ana kameraya sahip olan Realme modelinde ayrıca detayları henüz net olarak paylaşılmayan bir adet yardımcı lens ve bir LED flaş bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. 25 watt hızlı şarj desteğinden güç alan modelde 5.000 mAh pil kapasitesi geliyor.

Realme C65 fiyatı

Realme’nin yeni telefonu mor ve siyah renk seçenekleriyle ilk olarak Vietnam pazarında satışa çıktı. 3.690.000 VND başlangıç fiyatı ile satılmaya başlayan cihaz, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 4 bin 500 TL’den alıcılara hitap edecek.