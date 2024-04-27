Realme C65 5G her bütçeye uygun fiyatıyla duyuruldu

Realme C65 5G bugün resmen tanıtıldı. Geçtiğimiz haftalarda C65 modelinin 4G sürümüyle karşımıza çıkan şirket, şimdi ise modelin beşinci nesil mobil ağ destekli versiyonunu piyasaya sundu. Elbette ki bu iki cihaz arasındaki tek fark 4G/5G değil; bunun yanı sıra şirket, cihazı daha güçlü hale getirecek çeşitli yükseltmeler de sağlıyor.

Realme’nin bütçe dostu yeni telefonu, 4G sürümüne göre tamamen farklı bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka kısmında merkezi olarak konumlandırılmış büyük bir dairesel kamera modülü karşımıza çıkıyor. Hatırlatmak gerekirse C65 4G’de Samsung Galaxy S22 serisinden ilham alan bir tasarım; sol üst köşede dikey olarak yerleştirilmiş bir kamera seti bulunuyordu.

Realme C65 5G özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,67 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,67 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 GPU: ARM G57 MC2

ARM G57 MC2 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / 2 TB’a kadar genişletebilir microSD kart desteği

64 GB ve 128 GB dahili depolama / 2 TB’a kadar genişletebilir microSD kart desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve AI destekli yardımcı lens

50 MP ana kamera ve AI destekli yardımcı lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi, çift bant, Bluetooth 5.3, P2 ve USB-C bağlantısı

5G, Wi-Fi, çift bant, Bluetooth 5.3, P2 ve USB-C bağlantısı Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,67 inç LCD ekranla gelen Realme modelinde 120 Hz yenileme hızı ve 625 nit tepe parlaklık bulunuyor. 50 MP ana kameraya sahip olan cihazda henüz detayları açıklanmayan iki adet yardımcı lens taşınıyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP selfie kamerası sunuluyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipiyle gelen Realme C65 5G, 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB’a kadar dahili depolama alanı taşıyor. Depolama alanını düşük bulan kullanıcılar için 2 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart desteği sağlanıyor.

15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesini beraberinde getiren cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor.

Realme C65 5G fiyatı

Realme’nin yeni modeli ilk olarak Hindistan pazarında raflara gelmeye başlayacak. Cihazın başlangıç fiyatı 10.499 Hindistan Rupisi olarak açıklandı. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 4 bin TL’ye tekabül ediyor. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satış sunulacağı henüz bilinmiyor.