Realme 14 5G yolda: Snapdragon 6 Gen 4 çipli ilk telefon olacak

Realme'nin yeni orta seviye telefonu bu ayın sonlarında piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen Realme 14 5G, Snapdragon 6 Gen 4 yonga setine sahip ilk akıllı telefon olacak.

6.000 mAh pil kapasitesi sunacak telefonda 50 MP ana kamera yer alacak.

Realme çok yakında yeni cihazıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yüksek performans ve uzun ömürlü bir pil vadeden yeni akıllı telefon modeli Realme 14 5G ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Telefon daha önce birkaç sertifika listesinde görülmüş ve bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Şirket şimdi cihazın işlemci ve güç kaynağı gibi temel bileşenlere ilişkin bazı resmi ayrıntıları onayladı. Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyim ortaya koyacak Realme 14 5G’nin ilk detayları lansmandan önce netlik kazandı.

Realme 14 5G göz alıcı bir tasarımla geliyor

Şirketin yeni telefonu, yakın zamanda Hindistan’da satışa sunulması beklenen Realme P3 5G’ye daha fazla benzeyerek önceki Realme 14 serisi modellerinden sıyrılıyor. Şirketin tanımladığı “Mecha Design” estetiği, gümüş bir kaplama ile karakterize ediliyor. Cihazın güç tuşunda sarı detaylar yer alıyor. Arka tarafta ise ana sensörü 50 MP olan çift kamera sistemi karşımıza çıkıyor.

GSMArena’nın haberine göre Realme 14 5G, Snapdragon 6 Gen 4 yonga setini tercih edecek. Böylelikle cihaz, bu işlemciyi benimseyen dünyadaki ilk akıllı telefon olarak raflarda boy gösterecek. 810.000’in üzerinde AnTuTu puanı elde etmeyi başaran akıllı telefon, 6.000 mAh’lik büyük bataryası ile kullanıcı dostu bir pil ömrüne ev sahipliği yapacak.

Teknik özellikleri belirsizliğini koruyor

Şirket ne yazık ki henüz Realme 14 5G’nin teknik özelliklerin tam detaylarını açıklamadı. Bazı söylentiler, yeni cihazın Realme Neo 7x 5G ile ortak bir kimliğe sahip olabileceğine işaret ediyor. Aslında her iki akıllı telefonun da model kodu RMX5071 olarak biliniyor.

Eğer dedikodular doğruysa, ekranın 6.67 inçlik AMOLED panel olması bekleniyor. Ayrıca cihazın 120 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olacağı aktarılıyor. Arka kamera modülü, ana kameraya ek olarak ikincil bir 2 MP sensör içerebilir. Modelin ön kamerası ise 16 MP olarak karşımıza çıkabilir.

Diğer olası özellikler arasında toza ve suya dayanıklılığı kanıtlayan IP68/IP69 sertifikası yer alıyor. Ayrıca stereo hoparlörler ve ekran altı parmak izi okuyucusu da olabilir.

Realme 14 5G modelinin henüz resmi çıkış tarihi bilinmiyor. Fakat yine de tahminlere göre cihaz bu ayın sonunda piyasaya duyurulabilir.