Google Pixel 10’un Tensor G5 çipi hayal kırıklığı mı olacak?

Google Pixel 10 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonları Tensor G5 yonga setiyle donatılacak.

Fakat yeni işlemci, performans konusunda kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratabilir.

Google yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Merakla beklenen yeni Pixel 10 serisi için geri sayım başlarken, cihazın kalbinde yer alacak Tensor G5 çipi hakkında da yeni bilgiler gelmeyi sürdürüyor.

Google’ın bir sonraki akıllı telefonuna güç vermesi beklenen çipin adı resmi olarak Tensor G5 olacak. Fakat merakla beklenen işlemci hakkında ilk söylentiler pek de umut verici olmuyor. Yonga setinin performans konusunda bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceği aktarılıyor.

Google Pixel 10 serisi Tensor G5 ile beklentileri veremeyebilir

@chunvn8888 adlı X kullanıcısının aktardığı bilgilere göre yeni Tensor G5 çipi beklentileri karşılayamayabilir. Çipin üretiminden yarı iletken sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olan TSMC sorumlu olacak. 3nm litografi ile üretilecek çip büyük güç verimliliği vaat edecek.

Fakat ne yazık ki bu ham performansta ekstra bir maliyete yol açabilir. Şirketin içinden geldiği vurgulanan dedikodularda, Tensor G5 çipinin mevcut nesil Google Pixel 9’da bulunan işlemci olan Tensor G4’e çok benzeyebileceği söyleniyor. Çipin en büyük yeniliği, TSMC’nin üretim sürecinde olacak. Bu da hesaplama gücünde büyük bir artıştan ziyade verimliliğe odaklanıldığını gösteriyor.

Google cihazlarının basit işlem gücünden ziyade her zaman yapay zekayı ve yenilikçi yazılım fonksiyonlarını ön planda tutmaya devam ediyor. Ancak daha fazla enerji verimliliği, ilginç senaryoların önünü açacak ve Google’ın yazılım inovasyonunun ivmesini daha da artırmasına olanak tanıyacak.

Ortaya çıkan sızıntılar, Tensor G5’in depolama için daha yeni UFS 4.1 standardını desteklemeyebileceğini ve bu nedenle Pixel 10’un muhtemelen daha eski UFS 3.1’i kullanacağını öne sürüyor. Google’ın aksine pazardaki günümüz rekabeti, hem daha yüksek hız hem de iyileştirilmiş enerji verimliliği sunan UFS 4.1 standardına doğru yöneliyor.

Tensor G5 hakkındaki dedikodular, Pixel 10 serisinin Tensor G4 donanımlı Pixel 9’dan daha düşük bir performans göstermesiyle ilk kıyaslamalarla doğrulanmış gibi görünüyor. Ancak yine de bir miktar dikkatli olmakta fayda var. Bunun bir prototip olduğu, yani optimize edilmemiş bir yazılım ya da nihai performansı temsil etmeyen bir test yapılandırması olabileceği vurgulanıyor.