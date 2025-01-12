Pokemon GO eski telefonlar için desteğini kesiyor

Niantic, Pokemon GO'nun yakında eski telefonlarda desteklenmemeye başlayacağını açıkladı.

32 bit mimariye sahip Android telefonlar için Pokemon GO desteği sona erecek.

Mart-Haziran aylarında gelecek güncellemelerle birlikte eski modellerden oyuna ulaşmak artık mümkün olmayacak.

2016 yılında piyasaya çıkan, ünlü anime dizisinin en tanınmış yaratıklarını avlamayı konu alan bir oyun olan Pokemon GO döneminde gerçek bir hit haline geldi. İlk yıllarında dünya çapında büyük ses getirerek birçok oyuncuyu büyüleyen oyun zaman içinde daha sınırlı bir kitleye hitap etmeye başladı.

Şimdi ise oyundan sorumlu geliştirici Niantic önemli bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Stüdyodan gelen açıklamaya göre Pokemon GO oyunu artık bazı eski akıllı telefonlar için desteğini kesiyor. Bir döneme tam anlamıyla damgasını vuran mobil oyun ilerleyen süreçte yalnızca daha yeni olan akıllı telefonlarda çalışacak. İşte uyumluluk desteği sona eren o modeller…

Pokemon GO hangi eski telefonlarda çalışmayacak?

Kısa süre önce yapılan duyuruda Niantic, Pokemon GO’nun artık 32 bit mimariyle çalışan Android cihazlarda çalışmayacağını söyledi. Her ne kadar eski bir teknoloji olsa da aslında pek çok kullanıcının hala bu ayarlara sahip bir cihazı var.

Açıklandığı gibi 32 bit mimariye sahip cihazlara yönelik desteği hariç tutacak yeni güncelleme, önümüzdeki birkaç ay içinde iki aşamalı olarak hayata geçirilecek. İlk bölüm Mart ayında çıkacak ve ilk olarak oyunu Samsung Galaxy Store uygulama mağazası üzerinden indiren kullanıcıları etkileyecek.

İkinci bölüm ise Haziran ayında gelecek. Bu güncelleme oyunu Google Play Store üzerinden indiren oyunculara odaklanacak. Pokemon GO oyununun artık çalışmayı sonlandıracağı eski telefonlar şunlar olacak:

Samsung Galaxy: S4, S5, Note 3, J3

S4, S5, Note 3, J3 Sony: Xperia Z2, Z3

Xperia Z2, Z3 Motorola: Moto G (1ª geração)

Moto G (1ª geração) LG: Fortune, Tribute

Fortune, Tribute OnePlus: One

One HTC: One (M8)

One (M8) ZTE: Overture 3

Overture 3 Diğer: 2015’ten önce piyasaya sürülen diğer modeller de bu durumdan etkilenecek.

Aslında bu kadar eski bir cihazı hala kullanan çok fazla oyuncu bulunmuyor. Fakat yine de bu cihazlardan birini kullanmayı sürdüren mobil oyuncuların Pokemon GO oynamaya devam etmek için cihazlarını yükseltmeye hazırlanmaları gerekecek.

Son olarak Niantic ekibi bu değişikliğin amacının oyun geliştirme sürecini optimize etmek, kaynaklarını en son işletim sistemi ve teknolojilere odaklamak olduğunu söylüyor.