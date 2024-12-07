Performans canavarı oyun tableti: OPPO X8 Pad yolda

Merakla beklenen OPPO X8 Pad için geri sayım başladı.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen cihazla ilgili ilk detaylar belli oldu.

Gelişmiş oyun tableti, MediaTek'in amiral gemisi Dimensity 9400 çipiyle donatılacak.

OPPO, yakın zaman önce Çin pazarında piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi Find X8 serisi akıllı telefon ailesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin “Find X” serisini başka bir ürün kategorisine taşımaya karar verdiğine işaret ediyor. İddialara göre marka, OPPO X8 Pad adlı yeni performans canavarı tablet modeli üzerinde çalışıyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntı, şirketin “Find X” serisinde bir tablet piyasaya sürmeye hazır olabileceğini öne sürüyor. OPPO Find X8 serisinin her zaman en üst düzey telefonlarla eşanlamlı olduğu göz önüne alındığında bu oldukça sıra dışı bir fikir olarak görülüyor.

OPPO X8 Pad, Dimensity 9400 çipiyle gelecek

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre bu yeni cihaz, X8 serisinin bir parçası şeklinde üst düzey özellikler sunan bir oyun tableti olarak lanse edilecek. Söylentilere göre cihaz farklı versiyonlara da sahip olabilir. Bu da serinin daha da fazla genişleyeceği anlamına geliyor.

Merakla beklenen OPPO X8 Pad modelinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Oyun oynamak için son derece ideal bir yapıya sahip olacağı öne sürülen ürün, özel çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip 8,8 inç LCD ekranla gelecek.

GSMArena’nın aktardığı detaylara göre yuvarlatılmış köşelere sahip olacak cihaz, zarif ve modern bir görünüm kazanacak. Tamamen metal gövdesi sayesinde ürünün birinci sınıf tasarıma sahip kompakt bir tablet olacağı vurgulanıyor. Öte yandan cihazın, Find X8 ve Find X8 Pro modellerinde kullanılan amiral gemisi MediaTek Dimensity 9400 yonga setini kalbinde taşıyacağı iddia ediliyor.

OPPO Pad 3 yakın zaman önce duyuruldu

Yakın zamanda OPPO başka bir tablet modeliyle karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan OPPO Pad 3, gelişmiş teknik özellikleri sayesinde kısa sürede Çin’de büyük satış rakamlarına ulaştı.

Cihaz 2800 x 2000 piksel çözünürlüğe, 144 Hz değişken yenileme hızına ve 700 nit tepe parlaklığa sahip 11,61 inç 2,8K LCD ekran ile sunuldu. Oyun deneyimi konusunda da iddialı olan bu seçenek, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8350 çipiyle donatıldı.

OPPO Pad 3 modeli 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama ile geldi. Tabletin arkada 8 MP ve ön kısımda 8 MP’lik kameraları bulunuyor. 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip olan tablet, uzun oyun ya da çalışma oturumları için oldukça kullanışlı bulunan 9.510 mAh pil kapasitesiyle sunuluyor.