Performans canavarı OnePlus Pad 2, Snapdragon 8 Gen 3 ile çıktı

OnePlus Pad 2 üst düzey bir tablet arayan tüketiciler için piyasaya çıktı. Serinin alışık olduğumuz klasik ve basit tasarımıyla karşımıza çıkan ürün, performans canavarı donanımı ile adından söz ettirecek. Cihaz, 2023 yılının Şubat ayında raflara gelen OnePlus Pad‘in halefi olarak -OnePlus Pad Go’yu saymazsak- markanın ikinci yüksek performanslı tableti olacak.

Şirketin yaz etkinliğinde 16 GB RAM’li OnePlus Nord 4 cihazıyla birlikte duyurduğu yeni tableti metal gövdesi ve ince yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 144 Hz’li akıcı ekranı ve amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin yer aldığını belirtmekte yarar var. İşte OnePlus Pad 2’nin teknik özellikleri ve satış fiyatı…

OnePlus Pad 2 özellikleri

Boyutlar: 268,6 x 195 x 6,49 mm

268,6 x 195 x 6,49 mm Ağırlık: 584 gram

584 gram Ekran: 3K çözünürlüklü 12,1 inç IPS LCD ekran, 900 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı

3K çözünürlüklü 12,1 inç IPS LCD ekran, 900 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU: Adreno 750 GPU

Adreno 750 GPU RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP arka kamera

13 MP arka kamera Batarya kapasitesi: 67 watt SUPERVOOC hızlı şarjlı 9.510 mAh pil

67 watt SUPERVOOC hızlı şarjlı 9.510 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OxygenOS 14.1 kullanıcı arayüzü

Android 14 tabanlı OxygenOS 14.1 kullanıcı arayüzü Diğer özellikler: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C ve Dolby Atmos destekli altı adet hoparlör

GSMArena’nın haberine göre İnce ve şık bir tasarıma sahip olan OnePlus tableti 16.000 basınç seviyesi ve kağıda yazma hissini taklit etme yeteneğine sahip OnePlus Stylo 2 dijital kalem desteğiyle karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar aynı zamanda markanın fiziksel kablosuz klavyesini de kullanarak daha verimli bir tablet deneyiminden yararlanabiliyor. 12,1 inç LCD ekranla gelen üründe 3K çözünürlük kalitesi, 144 Hz yenileme hızı ve 900 nit tepe parlaklık desteği sunuluyor.

Arka tarafta 13 MP ana kameraya yer veren OnePlus Pad 2 önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası barındırıyor. Android 14 tabanlı OxygenOS 14.1 arayüzüyle çalışan üründe metin özetleme, ses kaydı özeti çıkarma, görüntülerden istenmeyen nesneleri çıkarma ve çok daha fazlasını gerçekleştirebileceğiniz ilgi çekici yapay zeka araçları yer alıyor. Altı adet hoparlöre sahip cihazda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı destekleri yer alıyor.

OnePlus’ın performans canavarı tableti gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor. Cihazda 12 GB LPDDR5X RAM kapasitesi ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı bulunuyor. 67 watt hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkan tablet, daha önceki sızıntılarda da yer aldığı gibi 9.510 mAh pil kapasitesi ile sunuluyor.

OnePlus Pad 2 fiyatı

OnePlus’ın yeni tableti 549 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Aynı zamanda cihazla birlikte Stylo 2 dijital kalem ve OnePlus Smart Keyboard klavyesini satın alan tüketiciler sırasıyla 49,99 dolar ve 74,99 dolarlık avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.