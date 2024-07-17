16 GB RAM’li OnePlus Nord 4 çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus Nord 4 göz alıcı tasarımıyla piyasaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde cihazın benzersiz tasarımı internete sızmış ve cihazla ilgili ilk fikirlere sahip olmaya başlamıştık. Şimdi ise merakla beklenen model hakkında merak edilen tüm ayrıntılar resmi olarak piyasaya duyuruldu.

İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilen lansman organizasyonunda OnePlus’ın yeni performans canavarı telefonu karşımıza çıktı. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında etkileyici ince yapısı, son derece şık metal tasarımı, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve büyük pil ömrü yer alıyor. İşte OnePlus Nord 4’ün teknik özellikleri, fiyatı ve bilmeniz gereken tüm ayrıntıları…

OnePlus Nord 4 özellikleri

Ekran: 6,74 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük

6,74 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük İşlemci: Snapdragon 7 Plus Gen 3

Snapdragon 7 Plus Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Ana kamera: 50 MP Sony LYT-600 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP Sony LYT-600 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

100 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Yeni OnePlus telefonu 120 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,74 inç AMOLED ekranla geliyor. 7,99 mm kalınlığa sahip olan cihaz son derece ince bir görünüm ortaya koyuyor. Cihazın tasarımı tek parça alüminyumdan yapılırken, arka tarafta çift tonlu bir estetik tercih uygulanıyor. Böylelikle üst kısma yerleştirilen kamera sensörleri kapağın diğer kısmından göz alıcı bir vurgu ile ayrılıyor.

50 MP Sony LYT-600 ana kamera ile gelen OnePlus Nord 4 mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile öne çıkacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra çift kamera setinde 112 derece açılı 8 MP ultra geniş açılı bir lens daha bulunuyor. Telefonun ön kısmında ise delik çentik içine yerleştirilen 12 MP’lik bir sensör yer alıyor.

12 GB ve 16 GB RAM kapasitesine sahip olan yeni OnePlus telefonu 256 GB ve 512 GB’lık iki farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Cihazın kalbinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Plus Gen 3 yonga seti yer alıyor. Çok sayıda ilgi çekici yapay zeka özelliği cihazda bulunuyor. Bu özelliklerden bazıları sesi yazıya dönüştürme ve görüntülerden istenmeyen nesneleri kaldırma gibi AI tabanlı işlevler sunuluyor.

OnePlus Nord 4 kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Dört büyük güncelleme garantisi ile gelen cihazın Android 18’e kadar güncelleneceği ifade ediliyor. Bununla beraber 2030’a kadar güvenlik güncellemeleri alarak güncel tutulacağı aktarılıyor. 100 watt SuperVOOC hızlı şarj ile gelen cihaz tam 28 dakika içinde yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj dolumu vaat ediyor. 5.500 mAh pil kapasitesi ile uzun ömürlü bir pil deneyimi sağlanıyor.

OnePlus Nord 4 fiyatı

GSMArena’nın haberine göre yeni OnePlus telefonu 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sürümüyle 499 Euro karşılığında satışa çıkıyor. Cihazın 16 GB+512 GB’lık versiyonu ile 599 Euro’dan alıcılara hitap ediyor.