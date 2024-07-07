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    9.510 mAh pile sahip OnePlus Pad 2’nin özellikleri sızdırıldı

    9.510 mAh batarya kapasitesi ile uzun ömürlü bir pil deneyimi sunacak OnePlus Pad 2 cihazının teknik özellikleri internete sızdı.
    OnePlus Pad 2

    OnePlus yakında dikkat çekici bir lansman etkinliğiyle gözleri üzerine çevirecek. Çinli teknoloji şirketi 16 Temmuz tarihinde İtalya’nın Milano kentinde OnePlus Summer adı verilen lansmanıyla bir dizi ürününü karşımıza çıkaracak. Performans canavarı özelliklere sahip OnePlus Nord 4 etkinliğin öne çıkan ürünü olacak. Bununla birlikte OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R ve OnePlus Nord Buds 3 modelleri de piyasaya sürülecek.

    Yakın zaman önce ortaya çıkan bazı söylentiler, OnePlus Nord 4’ün sıra dışı bir tasarımla geleceğini gözler önüne sermişti. Ortaya çıkan son bilgiler ise lansmanın bir diğer beklenen ürünü olan OnePlus Pad 2 ile ilgili oldu. Yüksek performanslı tablet modelinin teknik özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

    OnePlus Pad 2 üst düzey özellikleri ile öne çıkacak

    OnePlus’ın yeni performans canavarı tableti kısa süre önce dikkat çeken donanımıyla Geekbench’te görülmüştü. Son raporlar ise yaptığı sızıntı haberleriyle adından söz ettiren Ishan Agarwal’dan geldi. Agarwal’ın paylaşımı ile birlikte cihazla alakalı artık neredeyse hiçbir sürpriz detay kalmadı.

    Ortaya çıkan bilgilere göre güçlü özellikleri ile fark yaratacak OnePlus Pad 2 cihazı Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine ev sahipliği yapacak. Cihazın iki farklı yapılandırması olacak. 128 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM kapasitesi seçeneğinin yanı sıra ayrıca daha gelişmiş bir sürüm olan 256 GB depolama ve 12 GB RAM opsiyonuna raflarda yer verilecek.

    OnePlus Pad 2 özellikleri

    OnePlus Pad 2 cihazının teknik özellikleri arasında bir diğer öne çıkan faktör 67 watt SUPERVOOC hızlı şarj desteğine sahip 9.510 mAh pil kapasitesi olarak gösteriliyor. Arka tarafta tekli kamera kurulumuna yer verecek cihaz, 13 MP’lik bir lensle karşımıza çıkacak. Tabletin ön tarafında ise 8 MP selfie kamerası yer alacak. Olağanüstü bir ses deneyimi vaat edecek üründe altı hoparlör taşınacağı öne sürülüyor.

    OnePlus Pad 2 cihazı OnePlus Stylo 2 dijital kalem, Smart Keyboard klavye ve Folio Case kılıfıyla birlikte piyasaya sunulacak. Heyecanla beklenen tablet 16 Temmuz tarihinde OnePlus Nord 4, OnePlus Watch 2R ve OnePlus Nord Buds 3 ile birlikte duyurulacak.

    Peki ya sizin OnePlus Pad 2’den beklentileriniz neler? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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