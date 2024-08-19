Performans canavarı Honor Magic 7 Pro’nun tasarımı ve kamera özellikleri sızdı

Honor çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi modellerini Çin pazarında piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Honor Magic 7 ailesi için geri sayım başlarken, gelen son raporlarla birlikte cihazın tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Digital Chat Station’ın iddialarına göre bu yılın Kasım ayında resmen duyurulması beklenen cihazlar şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

Honor telefonlar ile ilgili daha önce yapmış olduğu isabetli tahminlerle adından söz ettiren @RODENT950 adlı X kullanıcısı Honor Magic 7 Pro’nun tasarımını gözler önüne serdi. Cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağına işaret eden bir render görüntüsü paylaşıldı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Honor Magic 7 Pro tasarımı ortaya çıktı

Sosyal medyada ortaya çıkan Honor Magic 7 Pro tasarımı, cihazın kamera modülüne odaklanan göz alıcı bir görünüm ortaya koyuyor. Paylaşılan görüntüye göre cihaz selefine benzeyen bir kamera modülü tasarımıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Honor Magic 6 serisi akıllı telefon ailesinde yer alan üçgen kamera düzeni değiştirilerek daha kare bir forma gidiliyor. Modülde üç kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Telefonun nasıl görüneceğini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Ortaya çıkan bilgilere göre yukarıdaki görselde sağ üst köşeye konumlandırılan periskop telefoto lens olağanüstü bir yakınlaştırma performansına sahip olacak 180 MP ya da 200 MP’lik Samsung HP3 sensörle gelecek. Sol üst köşede LiDAR sensörü ve LED flaş bulunacak. Honor Magic 7 Pro’nun sol alt köşesinde yer alan 50 MP OmniVision OV50K sensör cihazın ana kamerası olarak hizmet verecek. Sağ altta ise 50 MP kalitesinde bir ultra geniş açılı lens yer alacak.

Şık tasarımı ile öne çıkacak Honor Magic 7 Pro amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alacak. Performans canavarı bir yapıya sahip olacak işlemci önümüzdeki aylarda Qualcomm tarafından resmi olarak tanıtılacak ve Honor’un yeni amiral gemisinde kullanılacak.

Merakla beklenen Honor Magic 7 Pro modeli selefine benzer bir şekilde hap şeklinde bir çentiğe sahip olan kavisli OLED ekranla karşımıza çıkacak. 120 Hz yenileme hızıyla son derece akıcı bir mobil deneyime kapı aralayacak cihaz 6.000 mAh pil kapasitesiyle gelecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: