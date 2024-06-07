OnePlus Pad 2 güçlü özellikleri ile Geekbench’te karşımıza çıktı

OnePlus Pad 2 tablet cihazı geliştirilmeye devam ediliyor. Çinli şirket yeni cihazı üzerinde çalışmalarını sürdürürken, merakla beklenen modelin teknik özellikleri de nihayet gün yüzüne çıkmaya başladı. Cihazla alakalı birçok önemli ayrıntı netlik kazandı.

Şimdiye kadar yaptığı sızıntı haberleriyle dikkatleri üzerinde toplayan ve güvenilir bir kaynak olarak değerlendirilen Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre OnePlus’ın yeni tableti yüksek bir performansa ev sahipliği yapacak. Heyecan uyandıran modelin çıkış tarihinin ertelendiği öne sürülürken, ortaya çıkacak ürünün tüketiciler için beklemeye değer bir donanım sunacağı görülüyor.

OnePlus Pad 2 teknik özellikleri belli oldu

OnePlus’ın yeni tableti için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen yeni OnePlus Pad 2 cihazı Geekbench platformunda görüldü. Burada yer alan bilgiler, ürünün Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacağına işaret ediyor. Yılın en büyük amiral gemisi Android telefonları arasında sıklıkla gördüğümüz bu işlemcinin daha önce Xiaomi 14 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Sony Xperia 1 VI ve Vivo X100 Ultra gibi modellerde de yer aldığını ekleyelim.

Geekbench’te yer alan bilgilere göre cihaz 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı başlangıç konfigürasyonu ile gelecek. Bunun yanı sıra 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB’lık seçenekler de karşımıza çıkacak. 585 gram ağırlığa sahip olması beklenen tablet modelinde uzay grisi ve haki yeşil olmak üzere iki ayrı renk seçeneği yer alacak.

Geekbench testinde tek çekirdekte 2.103 puan ve çok çekirdekte 6.297 puan elde etmeyi başaran OnePlus Pad 2 tablet modeli hızlı şarj konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayacak. 67 watt hızlı şarja sahip olacak cihaz, bu anlamda beklentileri fazlasıyla karşılamaya aday görünüyor.

12,1 inç LCD ekrana sahip olacağı öne sürülen cihaz, 7:5 en boy oranı ve 3.000×2.120 piksel çözünürlük kalitesi sunacak. 900 nit tepe parlaklığa sahip olacak ekranda aynı zamanda Dolby Vision ve Dolby Atmos destekleri de karşımıza çıkacak. 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamerayla yayınlanacağı öne sürülen model, 9.510 mAh’lik geniş bir pil kapasitesine ev sahipliği yapacak. Yeni nesil OnePlus Stylo desteğiyle gelecek ürün, her türlü ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabilecek güçlü bir donanım sağlıyor.