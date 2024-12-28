OnePlus 13R özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

OnePlus'ın yeni üst düzey telefonu OnePlus 13R çok yakında piyasaya çıkacak.

OnePlus Ace 5'in global sürümü olacak bu modelin çıkış tarihi belli oldu.

Cihazın birinci sınıf tasarımı ve iddialı özellikleriyle öne çıkması bekleniyor.

OnePlus kısa süre önce Çin’de yeni amiral gemisi telefon modellerini piyasaya sundu. Zarif bir görünüme ev sahipliği yapan; aynı zamanda devasa bir pil, yüksek kaliteli ekran ve çok çeşitli kullanım koşullarında iyi performans sağlayacak bir dizi teknik özelliği bir araya getiren OnePlus Ace 5 ve Ace 5 Pro cihazlarını tanıttı.

Tahmin edildiği gibi şirket bunlardan en az birini küresel pazara çıkarmayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri pazarında, OnePlus 13R modelinin satışa sunulacağı zaten doğrulandı. Bu da cihazdan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları ortaya koyuyor. İddialara göre serinin standart modeli olan OnePlus Ace 5, global pazara “13R” adı altında gelecek. İşte detaylar…

OnePlus 13R iddialı özellikleri ile CES 2025’te tanıtılabilir

Merakla beklenen OnePlus 13R temelde Ace 5’in global bir versiyonu olacak. Yani cihaz temel olarak Ace 5’te yer alan tüm teknik özellikleri devralacak. Bununla birlikte 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama alanına sahip Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle donatılacak.

Aynı zamanda cihazda 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekran da dahil olmak üzere güçlü bir donanım bekleniyor. Modelde 50 MP ana kamera yer alacak. Ayrıca birinci sınıf metal ve cam tasarımı ile de öne çıkacak.

Kullanıcı dostu bir pil ömrü ortaya koyacak cihaz toplam 6.415 mAh pil kapasitesine sahip olacak. Bu da OnePlus 12R’nin halihazırda büyük olan 5.500 mAh pilini çok geride bırakıyor. 80 W’a kadar hızlı şarj da karşımıza çıkacak. Bu da bataryanın yüzde 0’dan yüzde 100’e çıkması için kullanıcıların birkaç saatini prize takılı olarak harcamalarına gerek kalmasını önleyecek.

OnePlus 13R, OnePlus 13’ün global versiyonunun gelişini de göreceğimiz tarih olan 7 Ocak’ta tanıtılacak. CES 2025’in 7 Ocak’ta başlayacağını hatırlamakta fayda var. Bu da şirketin fuarda yeni amiral gemisi modelini sergilemeyi düşündüğünün ipuçlarını bizlere veriyor.

OnePlus 13R teknik özellikleri neler olacak?