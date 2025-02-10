OnePlus 13R için kamera ve yapay zeka odaklı yeni güncelleme

OnePlus 13R için yeni bir güncelleme yayınlandı.

OxygenOS 15.0.0.406 güncellemesi ile birlikte kullanıcılara kamera ve yapay zeka odaklı bir dizi yeni özellik getirildi.

Bu yılın Ocak ayının başında global versiyonu duyurulan OnePlus 13R modeli yeni bir OxygenOS 15 güncellemesi aldı. Güncelleme global versiyona ek olarak Hindistan, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki varyantlar için yayınlandı.

Geçen ay ilk güncellemesini alan OnePlus 13R modeli şimdi bir ay sonra yeni güncellemeyle daha konforlu bir deneyim vaat ediyor. Yeni güncellemede kamera iyileştirmeleri ve yapay zeka tabanlı daha fazla çeviri özelliği öne çıkıyor. Ayrıca güncellemeye Ocak 2025 güvenlik paketi de eşlik ediyor.

Kamera performans güncellemeleri, kullanıcı deneyimini ve üçüncü taraf uygulamaların kullanılabilirliğini iyileştirmeye odaklanıyor. Yapay zeka ise artık hem konuşmaların hem de görüntülü konuşmaların gerçek zamanlı çevirisini gösteriyor.

GSMArena’nın haberine göre OnePlus 13R modeli için gelen yeni OxygenOS 15.0.0.406 güncellemesi, geleneksel sistem performansı ve kararlılık iyileştirmelerinin yanı sıra Wi-Fi bağlantıları ve ağ iletişim deneyiminde de iyileştirmeler sağlıyor.

OnePlus 13R için sunulan tüm yenilikler

Daha fazla ayrıntı için OxygenOS 15.0.0.406’nın değişiklik günlüğünü aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

İletişim ve ara bağlantı Daha iyi bir ağ deneyimi için Wi-Fi bağlantılarının kararlılığını artırır.

İletişim kararlılığını ve ağ deneyimini iyileştirir. Kamera Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kamera performansını ve kararlılığını iyileştirir.

Üçüncü taraf kameraların kararlılığını iyileştirir. Sistem Sistem kararlılığını ve performansını iyileştirir.

Sistem güvenliğini artırmak için Ocak 2025 Android güvenlik yamasını entegre eder. Yapay zeka Konuşmanın çevirisini gerçek zamanlı olarak gösteren canlı çeviri özelliğini ekler.

Split View’da her bir konuşmacının çevirisini gösteren yüz yüze çeviri özelliğini ekler.

Artık çevirileri kulaklığınızda duyabilirsiniz.

Artık kulaklığınıza dokunarak yüz yüze çeviriyi başlatabilirsiniz (yalnızca belirli kulaklıklarda desteklenir). Bir dilin çevirisi telefondaki hoparlörde çalınırken, diğer dilin çevirisi kulaklıkta çalınır.

OnePlus 13R teknik özellikleri