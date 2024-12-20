One UI 6.1.1 güncellemesi Galaxy S22 kullanıcılarının başına bela oldu

Galaxy S22 serisine gelen One UI 6.1.1 güncellemesi, can sıkıcı birtakım sorunlara yol açıyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, donma ve çökme gibi problemlere işaret ediyor.

Samsung şimdilik konuya ilişkin sessizliğini sürdürüyor.

Sene başında One UI 6.1 güncellemesini kullanıcılara sunmaya başlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Eylül ayında ise üst sınıf Galaxy telefon modelleri için Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1.1 güncellemesini yayınladı. Fakat ne yazık ki şirketin sunduğu bu yeni güncelleme, bazı kullanıcılar adına tam anlamıyla bir “felakete” yol açtı.

Gelen ilk raporlar, Galaxy S23 Ultra modeline sahip kullanıcıların kamera sorunları ile karşılaştığını gözler önüne serdi. Fakat bu sorun kısa süre içinde çözüme kavuşturuldu. Şimdi ise başka bir olumsuz durum One UI 6.1.1 güncellemesini yükleyen Galaxy S22 kullanıcılarının başına geldi. Yeni güncelleme, kullanıcıların canını sıkan bazı sorunlar ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S22 kullanıcıları için can sıkan hata

SamMobile’ın haberine göre ortaya çıkan bir dizi rapor, yeni güncellemenin bazı akıllı telefonları adeta kullanılamaz hale getirdiğini gösteriyor. Güncelleme cihazlarda yeniden başlatmalara ve ani donmalara neden oluyor. Birçok Galaxy S22 kullanıcısı, Eylül 2024’te yayınlanan One UI 6.1.1 güncellemesinin telefonlarında yıkıcı sonuçlar doğurduğunu bildiriyor.

Bazı kullanıcılar Samsung’un servis departmanına başvurarak endişe verici bir yanıt aldı. Kullanıcı, anakartın değiştirilmesi gerektiği cevabıyla adeta şok oldu. Özellikle de pek çok cihazın artık garanti kapsamında olmadığı düşünüldüğünde, bunun son derece yüksek maliyetlere yol açacağının altını çizmekte fayda var.

Samsung destek forumlarında gördüğümüz kullanıcı geri bildirimleri, Galaxy S22 kullanıcılarının çok sayıda şikayetine ev sahipliği yapıyor. Gelen birçok rapor, cihaz sahiplerinin büyük bir bölümünü etkileyen yaygın bir soruna işaret ediyor.

Sorun Exynos 2200 çipli modellerde görülüyor

Donma sorunlarına ek olarak, birçok kullanıcı beklenmedik yeniden başlatmalar ve can sıkıcı aşırı ısınma sorunları bildiriyor. Sorunun esas olarak Avrupa’da ve Asya’nın bazı bölgelerinde satılan Exynos 2200 işlemcili Galaxy S22’yi etkilediği görülüyor. Snapdragon 8 Gen 1 çiplerle donatılmış modellerin herhangi bir sorun yaşamadığı vurgulanıyor.

Durumun ciddiyetine rağmen Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı. Samsung’un bu yılın başlarında Galaxy S22 için One UI 6.1 güncellemesini çeşitli hatalar nedeniyle geri çekmek zorunda kaldığını belirtmekte fayda var. Aynı zamanda One UI 6.1.1 durumu daha da kötüleştirmiş ve bazı cihazları kullanılamaz hale getirmiş gibi görünüyor.

Şu anda ne yazık ki One UI 6.1.1 güncellemesine sahip Galaxy S22 serisi kullanıcıları için kesin bir çözüm bulunmuyor. Sonraki güncellemeler ile birlikte yeniden başlatma ve çökme gibi sorunların çözüme kavuşturulup kavuşturulmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Yine de Samsung’un en kısa sürede etkili bir çözümle müdahale etmesi bekleniyor. Fakat maalesef Koreli şirketin sessizliği ortadaki belirsizliği daha da artırıyor.