Nubia Flip 2 şık tasarımıyla piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Nubia Flip 2 resmi olarak piyasaya duyuruldu.

Yenilenmiş bir tasarıma sahip olan cihaz, selefine göre önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Model yalnızca tasarımıyla değil, yüksek performans vaadiyle de öne çıkıyor.

Nubia Flip 2 özellikleri ve fiyatı bugün resmen duyuruldu. Yeni katlanabilir telefon modeli, geçen yıl piyasaya sürülen Nubia Flip’in halefi olarak karşımıza çıktı. Yeniden tasarlanan görünümüyle dikkat toplayan model, selefine göre ciddi iyileştirmelerle fark yaratıyor.

Cihazda yer alan ana değişiklik, uygulamaların kullanımını ve bildirimleri görüntülemeyi kolaylaştıran 3 inç’lik dikdörtgen tasarımlı daha büyük bir arka ekran oluyor. Cihaz ayrıca daha dayanıklı bir menteşe sistemiyle geliyor.

Nubia Flip 2 özellikleri

Ekran: FHD+ çözünürlüklü 6,9 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 682x422p çözünürlüklü 3 inç OLED harici ekran

FHD+ çözünürlüklü 6,9 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 682x422p çözünürlüklü 3 inç OLED harici ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 7300X

MediaTek Dimensity 7300X RAM kapasitesi: 6 GB RAM

6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve yanda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve yanda parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 4.300 mAh pil

4.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Android 14 Boyutlar: Açıkken 76x170x7,5 mm, kapalıyken 76x87x15,8mm

Açıkken 76x170x7,5 mm, kapalıyken 76x87x15,8mm Ağırlık: 191g

Nubia Flip 2, 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,9 inç ana OLED ekrana sahip. Cihaz 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birlikte çalışan MediaTek Dimensity 7300X çipiyle donatılıyor.

Kamera sisteminde 50 MP’lik ana arka sensör barındıran model, bununla birlikte çift kamera setinde 2 MP’lik derinlik lensine de yer veriyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Bağlantı tarafında modelde 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 ve NFC destekleri yer alıyor. Nubia Flip 2 hızlı şarj desteğine sahip 4.300 mAh pil ile geliyor. Son olarak telefonda Android 14 işletim sistemi sunuluyor.

Nubia Flip 2 fiyatı

Siyah, beyaz ve lila olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan Nubia’nın yeni telefonu yaklaşık 406 dolar karşılığında raflarda boy gösterecek. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 14 bin TL‘ye tekabül ediyor.