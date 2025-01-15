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    Nubia Flip 2 şık tasarımıyla piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Yenilenmiş şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Nubia Flip 2 resmen tanıtıldı. Cihazın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    Nubia Flip 2
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    • Nubia Flip 2 resmi olarak piyasaya duyuruldu.
    • Yenilenmiş bir tasarıma sahip olan cihaz, selefine göre önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.
    • Model yalnızca tasarımıyla değil, yüksek performans vaadiyle de öne çıkıyor.

    Nubia Flip 2 özellikleri ve fiyatı bugün resmen duyuruldu. Yeni katlanabilir telefon modeli, geçen yıl piyasaya sürülen Nubia Flip’in halefi olarak karşımıza çıktı. Yeniden tasarlanan görünümüyle dikkat toplayan model, selefine göre ciddi iyileştirmelerle fark yaratıyor.

    Cihazda yer alan ana değişiklik, uygulamaların kullanımını ve bildirimleri görüntülemeyi kolaylaştıran 3 inç’lik dikdörtgen tasarımlı daha büyük bir arka ekran oluyor. Cihaz ayrıca daha dayanıklı bir menteşe sistemiyle geliyor.

    Nubia Flip 2 özellikleri

    • Ekran: FHD+ çözünürlüklü 6,9 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 682x422p çözünürlüklü 3 inç OLED harici ekran
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300X
    • RAM kapasitesi: 6 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve yanda parmak izi okuyucu
    • Batarya kapasitesi: 4.300 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyutlar: Açıkken 76x170x7,5 mm, kapalıyken 76x87x15,8mm
    • Ağırlık: 191g

    Nubia Flip 2, 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,9 inç ana OLED ekrana sahip. Cihaz 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birlikte çalışan MediaTek Dimensity 7300X çipiyle donatılıyor.

    Nubia Flip 2

    Kamera sisteminde 50 MP’lik ana arka sensör barındıran model, bununla birlikte çift kamera setinde 2 MP’lik derinlik lensine de yer veriyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

    Bağlantı tarafında modelde 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 ve NFC destekleri yer alıyor. Nubia Flip 2 hızlı şarj desteğine sahip 4.300 mAh pil ile geliyor. Son olarak telefonda Android 14 işletim sistemi sunuluyor.

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    Nubia Flip 2 fiyatı

    Siyah, beyaz ve lila olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan Nubia’nın yeni telefonu yaklaşık 406 dolar karşılığında raflarda boy gösterecek. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 14 bin TL‘ye tekabül ediyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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