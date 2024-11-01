Mobil fotoğrafçılıkta zirve: Sharp Aquos R9 Pro kamerada devrim yaratıyor

Sharp Aquos R9 Pro mobil fotoğrafçılıkta dengeleri değiştirmeyi vaat ediyor. Üst düzey kamera yeteneklerine sahip olan cihaz, gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Sharp’ın yeni modeli, şirket tarafından bu yılın Mayıs ayında duyurulan cihazın daha gelişmiş versiyonu olarak duyuruldu. Aralık ayında satışa çıkması planlanan cihaz, ilgi çekici teknik özellikleri ve etkileyici kamera performansıyla farkını ortaya koyuyor. İşte Sharp Aquos R9 Pro’nun özellikleri, kamera detayları, satış fiyatı ve diğer merak edilen ayrıntıları…

Sharp Aquos R9 Pro gelişmiş kamerası ile öne çıkıyor

Sharp’ın mobil fotoğrafçılık odaklı yeni telefonu, dairesel şekilli bir modül içine yerleştirilmiş ve Leica tarafından tasarlanan üç adet 50,3 MP kamera sensörüyle birlikte geliyor.

Ana kamera, f/1,8 diyafram açıklığına ve yerleşik OIS’ye sahip büyük bir 1/0,98 inç sensörle karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde akıllı telefon, 2,8x ve 1/1,56” yakınlaştırmaya sahip bir telefoto kamera ile geliyor. Ayrıca video kaydı için OIS ve Dolby Vision desteği de bulunuyor.

Üçüncü lens ultra geniş ve makro fotoğraf çekebilme özelliğine sahipken, ön sensör 50,3 MP ve f/2,2 diyafram açıklığında karşımıza çıkıyor. Sharp Aquos R9 Pro gelişmiş fotoğrafçılık için özel bir fiziksel düğme de sunuyor.

6,7 inç Pro-IGZO OLED ekrana sahip olan akıllı telefon modelinde QHD+ çözünürlük kalitesi ve 240 Hz yenileme hızı destekleniyor. Snapdragon 8s Gen 3 çipinden güç alan modelde 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan ürün, 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

Başlangıçta yalnızca Japonya’da satılacak yeni Sharp telefonu 190 bin yen (yaklaşık 42 bin TL) karşılığında elde edilebilecek.

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Sharp Aquos R9 Pro teknik özellikleri

Ekran QHD+ çözünürlüklü 6,7 inç Pro-IGZO OLED ekran Yenileme Hızı 240 Hz’e değişken yenileme hızı desteği İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM Kapasitesi 12 GB RAM Dahili Depolama Alanı 512 GB dahili depolama Selfie Kamerası 50,3 MP ön kamera Ana Kamera 50,3 MP sensörlü ana lens İkinci Kamera 50,3 MP sensörlü telefoto lens Üçüncü Kamera 50,3 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C Batarya Kapasitesi 5.000 mAh pil İşletim Sistemi Android 14

Peki siz Sharp’ın mobil fotoğrafçılara hitap eden yeni telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz?

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