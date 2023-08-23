Merakla beklenen Starfield fragmanı paylaşıldı

Uzun bir bekleyişin ardından, Bethesda Game Studios imzalı merakla beklenen uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield için heyecan verici bir adım atıldı. Şu anda ön sipariş aşamasında bulunan oyunun sistem gereksinimleri ve fiyatı geçtiğimiz haftalarda resmi olarak açıklanmıştı.

Bethesda’nın ünlü Creation Engine 2 oyun motoruyla geliştirilen ve 6 Eylül tarihinde Xbox Series X/S ile PC platformlarının yanı sıra, Microsoft’un aylık abonelik servisi Xbox Game Pass’te yayınlanacak olan uzay temalı oyun, ilk kez 2018 yılında E3 fuarında duyurulmuştu ve o günden beri oyun severler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Yapımcı firma, şimdi de Starfield için nefes kesen bir fragman paylaştı.

Starfield oyununun fragmanı yayınlandı

Bethesda Softworks’ün resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan fragman, “Elton John’un “Rocket Man” adlı eserinin baş döndürücü orkestral versiyonunun eşlik ettiği canlı aksiyon fragmanı, kahramanımızı yıldızlar arasında nefes kesici bir yolculuğa çıkarıyor. Starfield 6 Eylül’de Xbox Series X|S ve Windows PC’de yayınlandığında, bilinmeyene doğru yola çıkmanın umudunu ve tehlikesini deneyimleyin ve kendi maceranıza hazırlanın.” notuyla izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Oyuncuları keşfetmesi için tasarlanmış 1000’in üzerinde gezegenin bulunacağı söylenen Starfield’de Akila, Neon ve New Atlantis isimli üç büyük şehre de ev sahipliği yapılacak. Yer çekimi dinamiklerinin her gezegende farklı bir deneyimle aktarılacağı belirtilen oyunda, aynı zamanda devasa boyutlardaki uzay gemilerini satın alabilecek ve bu araçları dilediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

Starfield sistem gereksinimleri açıklandı

Değişken bir sistem gereksinimine sahip olan Starfield, bilgisayarda 1440p ve 4K kalitesinde çalışması için kullanıcılarından farklı donanım gereksinimlerini karşılamasını isteyecek. Starfield’in PC’deki lansmanı için özel bir ortak olarak duyurulan AMD, kullanıcıların sahip olması gereken sistem gereksinimlerini şöyle sıraladı:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 22H2

Windows 10 22H2 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti Depolama alanı: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Güncel Windows 10/11

Güncel Windows 10/11 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 Depolama alanı: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX: Sürüm 12

1080p çözünürlük gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 5 7600

AMD Ryzen 5 7600 Ekran kartı: AMD Radeon RX 7600

1440p (2K) çözünürlük gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700X Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800

4K çözünürlük gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 XT

Starfield fiyatı ne kadar?

Bethesda imzalı Starfield için Steam’de ön sipariş süreci devam ediyor. 6 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıkması beklenen oyun 899 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Oyunun Digital Premium Edition sürümü ise 1.299 TL’den satılıyor.