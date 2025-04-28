Meizu Note 16 kanlı canlı ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Meizu Note 16'nın ilk canlı görüntüleri sızdırıldı.

Merakla beklenen cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı tüm hatlarıyla netleşti.

Ayrıca merakla beklenen modelin teknik özellikleri ve satış fiyatı da ortaya çıktı.

Meizu’nun yüksek performansa sahip yeni telefonu için geri sayım başladı. Meizu Note 16 serisi akıllı telefon ailesinin Nisan ayında Çin’de piyasaya çıkacağı resmi olarak doğrulandı. Ancak ortaya çıkan son söylentiler, cihazın lansmanının Mayıs ayına ertelendiğine işaret ediyor.

Şimdi ise Meizu Note 16 modeli ilk kez gerçek görüntüleri ve teknik özellikleri ile karşımıza çıktı. Bu da cihazdan neler beklenebileceğine dair bizlere önemli ipuçları sağlıyor. Şirket henüz yeni Note 16 serisini resmi olarak duyurmamış olsa da son sızıntılar, serideki geliştirmelerin ileri bir aşamada olduğunu vurguluyor.

Meizu Note 16 nasıl görünüyor?

Ortaya çıkan görüntülerde Meizu Note 16 cihazının ön yüzünde düz ekran tasarımı yer alacağı anlaşılıyor. Arka yüzünde ise altın kaplamalı sekizgen kamera adası bulunacağı görülüyor.

Arka panelde Honor Magic 7 gibi üst düzey cihazların tarzını anımsatan turuncu sentetik deri dokusu yer alıyor. Üçlü kamera modülü görünümüne rağmen cihazda yalnızca iki sensör ve halka şeklinde bir LED flaş bulunuyor.

Meizu Note 16 özellikleri

Performans canavarı telefon, Full HD+ (2460 x 1080 piksel) çözünürlüğe sahip 6.78 inç LCD panele sahip olacak. Ön kamera 8 megapiksel olurken, arka tarafta ise 50 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel yardımcı lens yer alacak.

Cihazda 5G ağlarıyla uyumlu Unisoc T765 işlemci bulunacak. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alacak. Bataryanın kapasitesi 6.550 mAh olacak ve 40W hızlı şarj desteği bulunacak.

Öte yandan Meizu Note 16’nın işletim sistemi Android 15 olacak. Cihaz özel Flyme 12 AI OS arayüzüyle çalışacak.

Fiyatı etiketi ortaya çıktı

Meizu Note 16’nın satış fiyatı iddialara göre yaklaşık 140 dolar civarında olacak. Bu da 5G bağlantısına sahip, giriş segmentine yönelik ve fiyat-performans oranına odaklanan bir model ile tanışacağımıza işaret ediyor.