Max platformunda yayınlanacak Prens 3. sezonu için müjde geldi

Prens dizisinin 3. sezon çekimleri başladı.

Merakla beklenen yeni bölümler tahminlere göre Mart-Nisan aylarında seyirci karşısına çıkacak.

Dizi, BluTV'nin yeni kimliği Max çatısı altında ekranlara gelecek.

MGX Film yapımcılığında hayata geçirilen ve ilk iki sezonuyla BluTV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Prens dizisi için 3. sezon hakkında beklenen haber geldi. Giray Altınok imzalı sevilen komedi dizisinin heyecan uyandıran yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin üçüncü sezon çekimlerine nihayet start verildi.

Geçtiğimiz günlerde Prens’in yeni sezon okuma provalarına başlanmıştı. 27 Aralık 2024 tarihinde YouTube’da paylaşılan bu sevindirici gelişmenin ardından şimdi oyuncular sete çıktı. Üçüncü sezonda birçok ünlü yıldızı oyuncu kadrosuna dahil eden yapım, daha iddialı ve daha komik yeni bölümlerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Prens 3. sezon çekimleri başladı

MGX Studio ve MGX Film imzasıyla Müşvik Guluzade yapımcılığında seyirci karşısına çıkan Prens dizisi oyuncuları yeni sezon çekimleri için sete çıktı. Bugün paylaşılan fotoğrafta, klaketin üzerinde ilk sahnenin çekimlerine başlandığı görülüyor. Warner Bros. Discovery imzalı yapımın yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken, görüntü yönetmenliğini ise Oğuzhan Öztürk üstleniyor.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından senaryosu kaleme alınan dizi ilk sezonunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok gibi yıldız isimleri bir araya getirmişti.

Dizinin ikinci sezonuna Zeynep Tuğçe Bayat, Çağlar Ertuğrul, Mert Doğan ve Deniz Uğur dahil olmuştu. Merakla beklenen Prens 3. sezon oyuncu kadrosuna ise Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk, Burak Dakak, Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün ve Gizem Ayaz gibi yıldızlar eklendi.

Prens’in yeni sezonu Max platformunda izleyicilerle buluşacak

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda BluTV tarafından yapılan açıklamada, platformun 2025 yılının bahar aylarında Max adı altında yoluna devam edeceği duyuruldu. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Warner Bros. Discovery geçtiğimiz yıllarda BluTV’nin çoğunluk hissesini satın alarak platformun yönetimini devraldı.

Global çapta Max adlı bir platform ile Netflix gibi hizmetlere rakip olan şirket, şimdi uygulamayı sıfırdan Türkiye’ye getirmek yerine BluTV’nin kullanıcı tabanını ve içeriklerini kullanarak daha güçlü bir adım atmayı planlıyor.

BluTV’nin Mart-Nisan aylarında Max adı altında yoluna devam etmesi bekleniyor. Muhtemelen Prens 3. sezon yeni bölümleri de Max’in Türkiye lansmanı için karşımıza çıkaracağı sürprizlerden biri olacak gibi görünüyor.