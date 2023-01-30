Mart sonuna kadar MIUI 14 alacak Xiaomi telefonlar açıklandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’den sevindiren haber geldi. Şirket, geçtiğimiz yılın aralık ayında ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürdüğü MIUI 14 kullanıcı arayüzü hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu. Heyecanla beklenen güncellemeden ilk olarak şirketin amiral gemisi akıllı telefon modelleri yararlanırken; şimdi ise sıra orta-üst ve orta segmentli modellere geldi. Kısa bir süre içinde onlarca cihazın daha bu yazılımdan faydalanmaya başlayacağı açıklandı.

Xiaomi, MIUI 14 dağıtım programının ilk dalgasını Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerini piyasaya sürdükten sonra bu cihazlar ile başlattı. Şimdi ise şirket, merakla beklenen yazılımın ikinci dalga dağımı takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre mart ayı sonuna kadar 24 adet Xiaomi ve Redmi akıllı telefon ile tablet cihazının bu güncellemeden yararlanmaya başlayacağı öğrenildi. Peki ya hangi cihazlar son güncellemeyi alma hakkına sahip olacak? İşte o cihazlar…

MIUI 14 alacak Xiaomi ve Redmi telefonlar belli oldu

Xiaomi’nin paylaşmış olduğu resmi dağıtım programı takvimine göre toplamda 24 akıllı telefon cihazı nisan ayı gelmeden MIUI 14 güncellemesine erişmeye başlayacak. Açıklanan bilgiler doğrultusunda güncellemeyi alacak olan cihazlar şunlar olacak:

Xiaomi:

Xiaomi Mix 4

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 10S

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Redmi:

Redmi K40 Pro

Redmi K40S

Redmi K40

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Explorer Edition

Redmi Note 12 Trendy Edition

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11E

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note11 Pro+

Yukarıdaki listede yer alan tüm bu telefonlar, bu yılın mart ayı sonuna kadar MIUI 14’ün son sürümünü almış olacak. Şirketin nispeten daha yakın bir zaman önce piyasaya sürdüğü Redmi Note 12 Pro gibi cihazlarda Android 13 tabanlı MIUI 14 yazılımına yer verilecek. Xiaomi 10S gibi daha eski modellerde ise güncelleme, Android 12 temel alınarak cihazlara sunulacak. Öte yandan yukarıdaki listenin Çin pazarına özel olduğunu belirtmekte yarar var. Küresel program ise muhtemelen Çin’e göre yaklaşık bir aylık gecikme içerecek.

MIUI 14 alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar yukarıdaki listede yer aldığı sırayla dağıtılacak. Öte yandan bu güncellemeden pek çok tablet cihazı da yararlanacak. Bunlar arasında Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 5 ve Redmi Pad gibi modeller bulunacak. Bu tabletlerin nisan başında MIUI 14’e yükseltilebileceği belirtiliyor.