Manor Lords, Steam’de etkileyici bir açılışa imza attı

Greg Styczen tarafından geliştirilip Hooded Horse imzasıyla yayınlanan Manor Lords, Steam platformunda etkileyici bir açılışa imza attı. 26 Nisan (dün) tarihinde Steam’de erken erişime sunulan oyun, Valve platformunda kalabalık bir oyuncu topluluğunu buluşturdu.

SteamDB’den alınan bilgilere göre Manor Lords henüz ilk gününde 150 binden fazla oyuncuyu Steam’de bir araya getiriyor. Gerçekçi bir ortaçağ simülasyonu sunan oyun, bu hafta sonu daha da yüksek rakamlarla kitlesini genişletmeye devam edecek gibi görünüyor.

Manor Lords ilk günden oyuncuların ilgi odağı haline geldi

Manor Lords’un elde etmiş olduğu bu dikkat çekici başarı, oyunun yalnızca tek bir platformda satılmadığı göz önüne alındığında daha da fark yaratıyor. Bilindiği üzere oyun yalnızca Steam’de değil, aynı zamanda Epic Games Store, GOG ve Xbox Store üzerinden de listeleniyor. Öte yandan Xbox Game Pass for PC abonelerinin herhangi bir ek ücret ödemek zorunda kalmadan oyuna bedava şekilde ulaşabildiğini eklemekte fayda var.

Manor Lords, Steam platformunda haftanın en popüler oyunları arasında Counter-Strike 2, Dota 2 ve PUBG: Battlegrounds gibi yapımların hemen altında yer alıyor. Ancak yine de oyun Apex Legends, Helldiverse 2 ve Fallout 4 gibi popüler oyunları geride bırakmayı başardı.

Manor Lords ile ilgili bir diğer çarpıcı ayrıntı ise Steam’de şimdiden 3 milyon listek listesini geride bırakması oldu. Etkileyici rakamlara ulaşan bağımsız oyun, istek listesinde Hades 2 ve Hollow Knight: Silksong gibi sevilen oyunları arkasında bıraktı.

Tek kişilik dev kadro

Greg “Slavic Magic” Styczen tarafından yaklaşık dört yıllık bir geliştirme sürecinden sonra karşımıza çıkan Manor Lords, her ne kadar yayıncı Hooded Horse’dan bir miktar destek almış olsa da “tek kişilik bir dev kadro” imzası taşıyor. Styczen’in yoğun uğraşlar sonucu tek başına hazırladığı ortaçağ temalı oyun, şimdiden Steam’de 10 binden fazla oyuncu tarafından yorumlandı. Bu incelemelerin yaklaşık yüzde 90’ı ise olumlu notlar aldı.

Şu anda erken erişim aşamasında olan Manor Lords, oyunculardan gelen geri bildirimlerle beslenerek nihai sürümüyle karşımıza çıkacak. Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olan oyunu şimdiden oynamak isteyenler için Steam yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. Normal fiyatı 19,99 dolar olarak açıklanan oyun, 10 Mayıs tarihine kadar 14,99 dolardan elde edilebiliyor.