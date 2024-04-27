Xiaomi’den POCO F4 için Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi müjdesi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, POCO F4 kullanıcılarına Android 14 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS güncellemesini sundu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında test edilmeye başlanan güncelleme nihayet kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Xiaomi’nin 2022 yılının Haziran ayında piyasaya sunduğu POCO F4, kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Son olarak Android 13 işletim sistemini temel alan MIUI 14 arayüzüyle kullanıcılara hizmet veren cihaz, artık şirketin en güncel yazılımıyla kullanıcı dostu bir mobil deneyimden yararlanıyor.

POCO F4 son büyük Android güncellemesini aldı

POCO F4 için yayınlanan Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi, 1.0.1.0.ULMMIXM sürümüyle karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 5 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme, aynı zamanda Nisan 2024 güvenlik paketini de beraberinde getiriyor.

Xiaomi, POCO F4 kullanıcılarına yeni yazılım güncellemesini kademeli bir şekilde dağıtmaya başladı. Siz de bu cihaza sahipseniz, telefonun Ayarlar sayfasına girip güncellemeyi manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Fakat şu anda güncellemeye Mi Pilot kullanıcılarının öncelikli erişim sağladığını belirtmekte yarar var. Çok yakında güncelleme, tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Xiaomi tarafından geliştirilen ve MIUI yazılımının yerini alan HyperOS güncellemesi, kullanıcı dostu ve sorunsuz bir deneyim vadediyor. Çok sayıda özelleştirme seçeneğine ev sahipliği yapan yazılım, geliştirilmiş ana ekran ve widget animasyonlarıyla ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda performans iyileştirmesi sunan yazılımın ayrıca yakın zamanda bir dizi ilgi çekici yapay zeka özelliği ile tazeleneceği biliniyor.

POCO F4 kullanıcıları her ne kadar yeni güncellemeyi büyük bir heyecanla karşılamış olsa da ne yazık ki Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi, bu cihaz için sunulan son büyük Android yükseltmesi olacak. İlerleyen süreçte cihaz yalnızca güvenlik güncellemeleri alacak.

POCO F4 teknik özellikleri