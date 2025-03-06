M3 Ultra ve M4 Max çipli Apple Mac Studio tanıtıldı: Özellikleri ve Türkiye fiyatı

Yeni Mac Studio cihazı piyasaya çıktı.

Apple yüksek performansıyla öne çıkan Mac Studio'yu ülkemizde satışa çıkardı.

M3 Ultra ve M4 Max çiplerinden güç alan cihaz, gelişmiş performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

M4 Max ve M3 Ultra işlemcilerle güçlendirilen yeni Apple Mac Studio piyasaya çıktı. Şirket yeni modelde kompakt ve tanınabilir tasarımını korumaya devam ediyor. Ayrıca önceki modellere kıyasla performansta önemli iyileştirmeler vadediyor.

Yeni nesil Mac Studio bilindik estetiğiyle, kutu gibi, minimalist form faktörünü koruyor. Cihazın içi ise tamamen yenileniyor. Asıl devrimsel yenilik ise farklı bilgi işlem gücü ihtiyaçlarını karşılamak için iki farklı versiyonda sunulan işlemci seçiminde yatıyor.

Yeni Mac Studio neler sunuyor?

Apple tarafından açıklanan bilgilere göre M3 Ultra çipi, serinin en üst seviyesini temsil ediyor. Performansı (24 çekirdek) ön planda tutan, ancak enerji verimliliğini (8 çekirdek) de ihmal etmeyen bir dağıtıma sahip 32 çekirdekli bir CPU ile karşımıza çıkıyor.

Apple bir Mac’te daha önce hiç olmadığı kadar yüksek sayıda CPU çekirdeği olduğunu iddia ediyor. Grafik tarafında ise 80’e kadar GPU çekirdeği yer alıyor. M3 Ultra çipi CPU ve GPU’nun yoğun kullanıldığı görevlerde M4 Max işlemcinin iki katı performans sunarken, Mac Studio M1 Ultra’nın ise 2,6 katı performans sunuyor.

Bellek açısından M3 Ultra, 512 GB’a kadar genişletilebilen 96 GB birleşik depolama yapılandırmasıyla başlıyor. Depolama alanı 16 TB’a kadar çıkabiliyor ve en karmaşık projeler için bile yeterli alan sağlıyor.

Bağlantı özelliği de yeni Mac Studio cihazının bir diğer güçlü noktası oluyor. Ön panelde ise maksimum kullanım kolaylığı düşünülerek tasarlanmış iki adet USB-C portu ve bir adet SD kart yuvası yer alıyor.

Arka tarafta ise dört adet Thunderbolt 5 portu, bir adet HDMI portu, bir adet 10 Gb Ethernet portu, bir adet 3,5 mm kulaklık girişi ve iki adet USB-A portu bulunuyor.

Apple sürdürülebilirliği de ihmal etmiyor

Apple ayrıca sürdürülebilirliğe olan bağlılığın da altını çiziyor. Yeni Mac Studio modelinin yüzde 30’dan fazla geri dönüştürülmüş malzemesi bulunduğu vurgulanıyor.

Gövdede kullanılan alüminyum ve iç mıknatıslarda kullanılan nadir toprak elementleri geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde ediliyor. Şirket, 2030 yılına kadar ürünlerinin tamamen karbon nötr olmasını sağlama hedefini teyit ediyor.

Yeni Mac Studio’nun Türkiye fiyatı

M4 Max Mac Studio: 99.999 TL

99.999 TL M3 Ultra Mac Studio: 199.999 TL

Son olarak Apple’ın yeni MacBook Air, iPad 11 ve iPad Air cihazlarını da tanıttığını sizlere hatırlatmak isteriz. Tüm bu modeller şu anda Apple Türkiye internet sitesinde ön siparişe açılmış durumda.