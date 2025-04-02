Lenovo’nun e-spor odaklı yeni tableti yolda

Lenovo'dan oyun tutkunlarına özel yeni tablet cihazı geliyor.

Merakla beklenen cihazla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

E-spor deneyimine odaklanacak modelde Snapdragon 8 Elite çipi yer alacak.

Lenovo e-spor deneyimine odaklanan yeni bir tablet cihazı üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen modelin resmi isminin ne olacağı ile ilgili henüz bir ayrıntı paylaşılmadı. Şirket geçtiğimiz yılın Ekim ayında Legion Y700 (2025) tabletini piyasaya sürmüştü. Üzerinde çalışılan yeni cihazın da Lenovo Legion Y700 (2026) adıyla karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Digital Chat Station’ın paylaştığı söylentilere göre beklenen yeni model, Lenovo Y serisinin son modeline benzer şekilde 8,8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Oyunseverler için olağanüstü yetenekler sunacağı konuşulan modelin ilk detayları ortaya çıktı.

Yeni Lenovo tabletinden neler bekleniyor?

Lenovo tarafından geliştirilen yeni oyun tableti Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılacak. Ultra yüksek yenileme hızına sahip bir LCD ekranla desteklenecek.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Legion Y700 ile karşılaştırıldığında yeni cihazın daha yüksek kapasiteli bir bataryaya, daha ince ve şık bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ayrıca hassas ve sürükleyici dokunsal geri bildirim sunmak üzere tasarlanmış çift X eksenli titreşim motorunun ve çift hoparlörlü bir stereo ses sisteminin entegre edileceği konuşuluyor.

Lenovo’nun bu yeni ürünüyle hedefinin daha küçük ekran boyutuna sahip tablet segmentinde konumlanmak ve özellikle de taşınabilir, yüksek performanslı bir cihaz arayan e-spor tutkunlarına hitap etmek olduğu görülüyor. Güncel tahminlere göre Lenovo’nun yeni tableti bu yılın Nisan-Haziran ayları arasında resmi olarak duyurulabilir.

Merakla beklenen tabletin tam teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Ortaya çıkan son bilgiler, Snapdragon 8 Elite çipinin benimsenmesi sayesinde cihazın üst düzey performans sunmayı vadettiğine işaret ederken, bunun yanı sıra gelişmiş pil kapasitesi ve daha ince bir tasarım beklentileri de mevcut. Lansman etkinliği yaklaştıkça Lenovo’nun önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı ve teknik özellik paylaşacağı tahmin ediliyor.

Lenovo Legion Y700 (2025) özellikleri

Lenovo Legion Y700 (2025) teknik özellikleri ile ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmakta fayda olacaktır. 165 Hz yenileme hızına sahip 8.8 inç LCD ekrana sahip olan bu tablet, Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle destekleniyor.

16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla sunuluyor. Kamera bölümünde ise 13 MP ana arka sensör ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Gücünü 6.550 mAh bataryadan alan cihaz, 68W hızlı şarjla destekleniyor.