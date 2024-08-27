LEGO Horizon Adventures çıkış tarihi belli oldu

Merakla beklenen LEGO Horizon Adventures’ın çıkış tarihi sızdırıldı. Reddit platformunda foreveryoung1108 adlı bir kullanıcı, PlayStation Store web sitesindeki bir sayfada oyunun ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacağına ilişkin önemli ayrıntıyı keşfetti. Daha sonra bu sayfa PS ekibi tarafından kaldırıldı.

Kullanıcı tarafından elde edilen ve PlayStation Store’dan kaldırılan sayfanın ekran görüntüsüne göre LEGO Horizon Adventures için geri sayım başladı. Oyunun 14 Kasım’da PlayStation 5, PC ve Nintendo Switch için çıkacağı açıklandı. Oyunla alakalı resmi duyurunun ise gün içinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Nintendo Direct Partner Showcase’de çıkış tarihi doğrulanacak

LEGO Horizon Adventures oyunu ilk kez Summer Game Fest sırasında PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC için bir aksiyon-macera oyunu olarak duyuruldu. Oyunla alakalı ilk beklentiler, merakla beklenen yapımın 2024 yılının sonunda yani Noel döneminde piyasaya sürülmesi yönündeydi.

Nintendo’nun bugün Direct Partner Showcase etkinliği ile karşımıza çıkacağı ve oyunun çıkış tarihinin bugün için planlanan yayın sırasında resmileştirilebileceğini hatırlamakta fayda var. Ortaya çıkan bu sızıntı ise beklenen etkinliğe saatler kala LEGO Horizon Adventures çıkış tarihi ile ilgili bizlere erkenden fikir veriyor. Ancak yine de konuya ilişkin doğrulanmış detayların ve çok daha fazlasının Direct Partner Showcase’de duyurulması bekleniyor.

LEGO Horizon Adventures neler sunacak?

Sony çatısı altında faaliyet gösteren Guerilla Games tarafından Studio Gobo ortaklığıyla geliştirilen LEGO Horizon Adventures oyunu için heyecan dolu geri sayım başlamış görünüyor. Alışık olduğumuz Horizon dünyasındaki olaylardan esinlenerek ortaya son derece eğlenceli bir hikaye sunan oyun şimdiden oldukça kalabalık bir kitle tarafından bekleniyor.

LEGO Horizon Adventures’ın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi yerel çok oyunculu ve çevrimiçi iş birliği desteği olarak karşımıza çıkacak. Heyecan uyandıran yapım, dünyayı kurtarma ve geçmişlerinin sırlarını ortaya çıkarma arayışında makine avcısı Aloy ve onun renkli kahramanlar grubuna katılmasına olanak sağlayacak.

Peki ya sizin 14 Kasım’da PlayStation 5, PC ve Nintendo Switch için piyasaya çıkacak olan LEGO Horizon Adventures oyunu ile ilgili beklentileriniz neler? Oyunla alakalı fikir ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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