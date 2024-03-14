iQOO Z9 göz alıcı tasarımıyla resmen tanıtıldı

iQOO bu yıl ikinci lansman etkinliğiyle karşımıza çıktı. Bu sene ilk olarak yakın zaman önce iQOO Neo 9 Pro modeliyle karşımıza çıkan şirket, şimdi ise yeni iQOO Z9 modelini piyasaya sundu. Göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, etkileyici görünümüyle şimdiden tüketiciler tarafından ilgi odağı haline geldi.

Şirketin yeni fiyat-performans odaklı telefonu, geçen yıl yalnızca Çin pazarında piyasaya çıkılan ve ne yazık ki küresel olarak raflara gelmeyen iQOO Z8’in halefi olarak geliyor. iQOO Z7 ve iQOO Z7s seçeneklerinden sonra global pazarda yeniden seriyi devam ettiren bu cihaz, etkileyici tasarımının yanı sıra güçlü özellikleriyle de artı puan kazanıyor.

iQOO Z9 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens

Bağlantı: 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 44 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Düz kenarlara sahip olan cihaz, 188 gram ağırlıkla geliyor. 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi vaat eden cihazda 394 PPI piksel yoğunluğu, 120 Hz yenileme hızı ve 1.200 Hz dokunmatik örnekleme hızına yer veriliyor. 6,67 inç AMOLED ekranda ayrıca 1.800 nit tepe parlaklık sağlanıyor.

iQOO Z9, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 yonga setini kalbinde taşıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzüyle hizmet vermeye başlayan modelde 8 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 dahili depolama alanı eşleştiriliyor.

iQOO’dan gelen bilgilere göre MediaTek’in orta segment canavarı işlemcisi, AnTuTu’da 734K puan elde ederek rakiplerinin önüne geçiyor. İkinci basamakta yer alan Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 2 çipi 605K puan toplarken; Snapdragon 6 Gen 1 ise 590K puana sahip. Dördüncü sırada yer alan Dimensity 7050 ise 550K puan sağlıyor.

50 MP Sony IMX882 ana kameraya sahip olan iQOO modelinde 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer almakta. 5G bağlantı ve çift SIM kart desteğine sahip cihazda 44 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor.

iQOO Z9 fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında raflara gelecek olan cihaz, yeşil ve grafen mavisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle listelenecek. Cihazın başlangıç fiyatı 19 bin 999 Hindistan Rupisi olarak açıklandı. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 7 bin 500 TL’ye tekabül etmekte.