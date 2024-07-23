iPhone 17 Pro performans canavarı donanımıyla öne çıkacak

Apple tarafından önümüzdeki yılın Eylül ayında piyasaya çıkacak yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro cihazı ile ilgili sürpriz detaylar ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre beklenen cihazda 12 GB RAM kapasitesi yer alacak. Böylelikle cihaz, markanın şimdiye kadarki en yüksek RAM’e sahip telefonu olma unvanına da erişecek.

Elbette ki iPhone 17 Pro’nun tek öne çıkan özelliği yüksek RAM kapasitesi olmayacak. Bunun yanı sıra cihaz üçlü arka kamerasında üç adet 48 MP çözünürlük kalitesine sahip kameraya yer verecek. Titanyum malzemeyle geliştirilecek olan ürün güçlü işlemcisi sayesinde performans konusunda hiçbir ödün vermeyecek.

iPhone 17 Pro önemli sıçramalara imza atacak

Apple’ın bu yılki amiral gemisi telefonları olan iPhone 16 serisi modellerinin tamamı, şirketin WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı Apple Intelligence yapay zeka desteğine sahip olacak. 8 GB RAM kapasitesiyle gelecek modeller, A19 serisi yonga setleriyle şu anda iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’e özel olan AI desteğini tüm cihazlarda sunacak. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket asıl büyük sıçramayı önümüzdeki yıl duyurulacak iPhone 17 serisinde gösterecek.

Ice Universe tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 17 Pro ailesi 12 GB RAM’li ilk iPhone’lar olarak dikkatleri üzerinde toplayacak. Apple Intelligence görevlerini yerine getirmek için gerekli olan minimum 8 GB RAM kapasitesini aşacak cihazlar, yüksek performansıyla seleflerini geride bırakarak eşsiz bir deneyime ev sahipliği yapacak.

A19 Pro çipinden güç alacak iPhone 17 Pro’da geçen yıl ilk kez iPhone 15 Pro modelinde gördüğümüz titanyum malzeme tercihi sürdürülmeye devam edilecek. Bununla birlikte cihazda yer alan 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip OLED LTPO ekran tercihi de korunacak.

Serinin Pro ve Pro Max modelleri sırasıyla 6,27 inç ve 6,86 inç ekran boyutlarına sahip olacak. Yine sırasıyla cihazların Amerika Birleşik Devletleri pazarında 1.099 dolar ve 1.199 dolar karşılığında piyasaya sunulacağı ifade ediliyor.

iPhone 17 Slim ince yapısıyla dikkat çekecek

Apple’ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği bir diğer merakla beklenen cihaz ise iPhone 17 Slim olacak. İsminden de anlaşılabileceği üzere seriye daha ince bir tasarım getirecek olan bu model, daha önce “Mini” olan ve şu anda “Plus” olarak karşımıza çıkan serinin ara modelinin yerini dolduracak.

6,65 inç ekrana sahip olacak cihaz, serinin standart modeli olacak iPhone 17’ye göre daha büyük bir yapıya sahip olacak. Elbette ki cihazın boyutu iPhone 17 Pro Max’e göre daha küçük kalacak. İnce yapısıyla göz alıcı bir görünüm ortaya koyacak model, A19 yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesiyle raflara gelecek.

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