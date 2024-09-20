Amiral gemisi iPhone 16 serisinin uzun ömürlü pil kapasiteleri belli oldu. 9 Eylül tarihinde Apple tarafından resmi olarak duyurulan ve bugün itibariyle nihayet Türkiye pazarında resmen satışa sunulan üst düzey akıllı telefonlar, kullanıcı dostu batarya performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Serideki tüm modellerin seleflerine göre ciddi pil iyileştirmeleri aldığı belirtildi.

Apple’ın performans canavarı akıllı telefon ailesi iPhone 15’e kıyasla önemli seviyede bir pil artışı sunuyor. Batarya tamiri konusunda daha pahalı rakamlar sunacağı bilinen telefon serisi, yine de kullanıcılarını memnun edecek bir artışla karşımıza çıktı. Peki ya iPhone 16 batarya kapasitesi ne kadar? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 16 serisi iPhone 15’e göre önemli bir pil artışı sunuyor

Apple’ın yeni üst düzey telefonları pil performansı konusunda kullanıcılardan artı puan aldı. Bu pil artışından en çok faydalanacak model ise iPhone 16 Pro oldu. Amiral gemisi telefon 3.582 mAh pil ile karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla cihaz iPhone 15 Pro modelinde mevcut olan 3.274 mAh ile karşılaştırıldığında yüzde 9,4’lük bir artışı temsil ediyor.

Serinin geri kalan modellerinde ise önceki modellere kıyasla yüzde 6 ile yüzde 6,6 arasında değişen iyileştirmeler yer alıyor. Apple’ın pil kapasitesini artırmanın yanı sıra, cihazlardaki termal iyileştirmelerin pil ömründe de uzatma sağladığı iddia ediliyor.

Şirkete göre iPhone 16 modeli 22 saate kadar video oynatmayı destekliyor. iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro modelleri bu modda 27 saate kadar kullanım süresine ulaşabilirken, iPhone 16 Pro Max ise 33 saate kadar video oynatma vaat ediyor.

iPhone 16 serisi batarya kapasiteleri

Model Pil kapasitesi iPhone 16 3.561 mAh iPhone 16 Plus 4.674 mAh iPhone 16 Pro 3.582 mAh iPhone 16 Pro Max 4.685 mAh

iPhone 16 serisinin temel modeli, iPhone 15’in 3.349 mAh bataryasına kıyasla yüzde 6,3 artışla 3.561 mAh pil ömrü sunuyor. Plus modeli ise önceki modelin 4.383 mAh bataryasına göre yüzde 6,6 artışa karşılık gelen 4.674 mAh bataryayla geliyor.

iPhone 16 Pro modeli 3.582 mAh bataryayla gelerek; 3.274 mAh pile sahip iPhone 15 Pro’ya kıyasla yüzde 9,4 oranında önemli bir artışa işaret ediyor. Serinin en gelişmiş seçeneği olan iPhone 16 Pro Max ise 4.685 mAh ile geçen yılki iPhone 15 Pro Max modelinin 4.422 mAh’ına göre yüzde 6 artış sağlıyor.

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