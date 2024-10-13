iPhone 16 Pro Max vs iPhone 1: Zamanın nasıl geçtiğine inanamayacaksınız

2007 yılında piyasaya çıkan iPhone 1 (orijinal iPhone) ile bu yıl duyurulan amiral gemisi iPhone 16 Pro Max cihazları karşılaştırıldı. 17 yıl arayla piyasaya çıkan bu iki telefonun karşılaştırması, bizlere zamanın ve teknolojinin ne kadar çabuk ilerlediğini gösterdi. Söz konusu iki model arasındaki olağanüstü teknik farklılıklar büyük bir dikkat topladı.

Belki de size kendinizi biraz yaşlı hissettirecek olan iPhone 16 Pro Max vs iPhone 1 karşılaştırması, teknolojide adeta devrimsel bir sıçramayı temsil ediyor. Nick Ackerman imzasıyla YouTube platformunda yayınlanan bu video; Apple’ın 17 yıl içinde tasarım, kamera, donanım, performans ve kullanıcı arayüzü gibi konularda ne kadar ilerlediğini keşfetmemize yardımcı oluyor.

Apple, 17 yılda ne kadar ilerleme kaydetti?

2007’de Steve Jobs tarafından resmi olarak tanıtılıp piyasaya sunulan orijinal iPhone modeli son derece kompakt ve basit tasarımıyla dönemine adeta damgasını vurmuştu. Büyük çerçevelere ve küçük bir ekrana sahip olan telefon, modern akıllı telefonlarla kıyaslandığında elbette oldukça eski duruyor. Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 Pro Max, 320×480 piksel çözünürlüğe sahip 3,5 inçlik bir ekrana sahip büyük abisine göre 1320 x 2868 piksel çözünürlüğe sahip 6,9 inçlik Super Retina XDR OLED ekranlık etkileyici ekranıyla muazzam bir fark yaratıyor.

Henüz mobil fotoğrafçılık kavramının bile ortalarda olmadığı o yıllarda sabit odaklı 2 MP kamerayla gelen iPhone 1, 48 MP ana kameraya sahip olan ve etkileyici kareler yakalamanıza imkan tanıyan üçlü kamera destekli iPhone 16 Pro Max ile korkunç bir fark ortaya koyuyor.

Orijinal iPhone modelinde 1.400 mAh’lik minicik bir pil yer alırken, bu yılki amiral gemisi telefon ise 4.676 mAh’lik kullanıcı dostu geniş pil kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. iPhone 1’in 412 MHz ARM 7 işlemcisine kıyasla cihazda olağanüstü bir performans sunan Apple A18 Pro çipine yer veriliyor.

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iPhone 16 Pro Max vs iPhone 1 teknik özellik karşılaştırması

Özellik iPhone 16 Pro Max iPhone 1 İşlemci A18 Pro Bionic 412 MHz ARM 7 Pil kapasitesi 4676 mAh 1400 mAh Ekran boyutu 6.9″ Super Retina XDR 3.5″ LCD Ekran çözünürlüğü 1320 x 2868 piksel 320 x 480 piksel RAM 8 GB 128 MB Dahili depolama 1 TB’a kadar depolama 4 GB Kamera 48 MP + 12 MP + 12 MP 2 MP İşletim sistemi iOS 17 iOS 2.0 Güvenlik Touch ID, Face ID –

Peki siz 17 yıl sonra iPhone’ların bu evrimi ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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