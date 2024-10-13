Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    iPhone 16 Pro Max vs iPhone 1: Zamanın nasıl geçtiğine inanamayacaksınız

    Apple'ın bu yılki amiral gemisi iPhone 16 Pro Max ile 17 yıllık iPhone 1 modelleri karşılaştırıldı. Aradaki olağanüstü fark dikkat topladı.

    2007 yılında piyasaya çıkan iPhone 1 (orijinal iPhone) ile bu yıl duyurulan amiral gemisi iPhone 16 Pro Max cihazları karşılaştırıldı. 17 yıl arayla piyasaya çıkan bu iki telefonun karşılaştırması, bizlere zamanın ve teknolojinin ne kadar çabuk ilerlediğini gösterdi. Söz konusu iki model arasındaki olağanüstü teknik farklılıklar büyük bir dikkat topladı.

    Belki de size kendinizi biraz yaşlı hissettirecek olan iPhone 16 Pro Max vs iPhone 1 karşılaştırması, teknolojide adeta devrimsel bir sıçramayı temsil ediyor. Nick Ackerman imzasıyla YouTube platformunda yayınlanan bu video; Apple’ın 17 yıl içinde tasarım, kamera, donanım, performans ve kullanıcı arayüzü gibi konularda ne kadar ilerlediğini keşfetmemize yardımcı oluyor.

    Apple, 17 yılda ne kadar ilerleme kaydetti?

    2007’de Steve Jobs tarafından resmi olarak tanıtılıp piyasaya sunulan orijinal iPhone modeli son derece kompakt ve basit tasarımıyla dönemine adeta damgasını vurmuştu. Büyük çerçevelere ve küçük bir ekrana sahip olan telefon, modern akıllı telefonlarla kıyaslandığında elbette oldukça eski duruyor. Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 Pro Max, 320×480 piksel çözünürlüğe sahip 3,5 inçlik bir ekrana sahip büyük abisine göre 1320 x 2868 piksel çözünürlüğe sahip 6,9 inçlik Super Retina XDR OLED ekranlık etkileyici ekranıyla muazzam bir fark yaratıyor.

    Henüz mobil fotoğrafçılık kavramının bile ortalarda olmadığı o yıllarda sabit odaklı 2 MP kamerayla gelen iPhone 1, 48 MP ana kameraya sahip olan ve etkileyici kareler yakalamanıza imkan tanıyan üçlü kamera destekli iPhone 16 Pro Max ile korkunç bir fark ortaya koyuyor.

    iPhone 16 Pro Max vs iPhone 1 karşılaştırma
    Görsel: Nick Ackerman / YouTube

    Orijinal iPhone modelinde 1.400 mAh’lik minicik bir pil yer alırken, bu yılki amiral gemisi telefon ise 4.676 mAh’lik kullanıcı dostu geniş pil kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. iPhone 1’in 412 MHz ARM 7 işlemcisine kıyasla cihazda olağanüstü bir performans sunan Apple A18 Pro çipine yer veriliyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    iPhone 16 Pro Max vs iPhone 1 teknik özellik karşılaştırması

    Özellik iPhone 16 Pro Max iPhone 1
    İşlemci A18 Pro Bionic 412 MHz ARM 7
    Pil kapasitesi 4676 mAh 1400 mAh
    Ekran boyutu 6.9″ Super Retina XDR 3.5″ LCD
    Ekran çözünürlüğü 1320 x 2868 piksel 320 x 480 piksel
    RAM 8 GB 128 MB
    Dahili depolama 1 TB’a kadar depolama 4 GB
    Kamera 48 MP + 12 MP + 12 MP 2 MP
    İşletim sistemi iOS 17 iOS 2.0
    Güvenlik Touch ID, Face ID

    Peki siz 17 yıl sonra iPhone’ların bu evrimi ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.