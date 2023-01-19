iOS 16.3 RC sürümü yayınlandı

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz hafta iOS 16.3 beta 2 güncellemesi ile geliştiricilerin karşısına çıktı. iPhone cihazları için çok sayıda yenilik getirmeye hazırlanan şirket, bugün ise iOS 16.3’ün RC sürümünü karşımıza çıkardı. Yakında genel kullanıma açılacak olan yazılım güncellemesinin aday sürümlerini test etmek amacıyla şirket, geliştiricilere gönderdi.

Halihazırda geliştirici programına kayıt olan kullanıcılar iOS 16.3 RC sürümünü Apple Developer Center aracılığıyla indirilebilir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra güncelleme kablosuz olarak kullanılabilir hale gelecektir. iPhone cihazlarının yanı sıra şirket, iPad’ler için geliştirdiği iPadOS 16.3 RC versiyonunu da yayınladı. Bu güncellemeye de yine geliştiriciler aynı adresten kolaylıkla ulaşabilir.

iOS 16.3 ile gelen yenilikler belli oldu

iOS 16.3 RC sürümü ile birlikte iPhone cihazlarına pek çok yenilik ve hata düzeltmesi geldi. Apple, dün piyasaya tanıttığı 2. nesil HomePod cihazı için iOS cihazlarına destek getirdi. Siyahi Tarih Ayı’nı onurlandırmak için şirket, bir dizi özel duvar kağıdı hazırladı.

iOS 16’da meydana gelen birçok hatayı düzeltmeye odaklanan yeni güncelleme, uzun bir süredir iPhone 14 Pro Max kullanıcılarının şikayet ettiği bir probleme de el attı. Kullanıcılar güç düğmesine bastıklarında ekranda geçici olarak yatay çizgilerin yer aldığını görüyordu. Apple geçtiğimiz haftalarda bu hatanın çözümü için çalıştıklarını bildirmişti. Nihayet problem çözüme kavuşturuldu. Öte yandan Apple Pencil, Siri ve Kilit Ekranı gibi bir süredir kullanıcıların epey şikayet ettiği çeşitli hatalar da düzeltildi. Güncellemeyle gelen değişiklikler şunlar oldu:

Yeni Unity duvar kağıdı, Siyahi Tarih Ayı’nı kutlamak için siyahilerin tarihini ve kültürünü onurlandırıyor.

Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcıların yeni cihazlarda iki faktörlü kimlik doğrulama oturum açma sürecinin bir parçası olarak fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek hesaplarının güvenliğini güçlendirmelerine olanak tanıyor.

HomePod (2. nesil) desteği geldi.

Acil SOS aramaları, yanlışlıkla acil durum aramalarını önlemek için artık yan düğmeyi yukarı veya aşağı ses düğmesiyle basılı tutmayı ve ardından serbest bırakmayı gerektiriyor.

Apple Pencil ile bazı çizim darbelerinin oluşturulduğu Serbest Biçimde yer alan bir sorun düzeltildi.

Duvar kağıdının Kilit Ekranında koyu görünmesi sorunu giderildi.

iPhone 14 Pro Max uyandırılırken geçici olarak yatay çizgilerin görünmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.

Siri’nin müzik isteklerine düzgün yanıt vermeyebileceği bir sorun giderildi.

Apple tahminlere göre önümüzdeki hafta iOS 16.3 güncellemesini kararlı sürümü ile kullanıcılara sunacak. Yukarıdaki yenilikler ve muhtemelen daha fazlası kullanıcılarla buluşacak. Güncellemeden yararlanacak olan cihazlar ise şunlar olacak: