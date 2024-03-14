Instgram, WhatsApp benzeri dosya gönderme özelliği getiriyor

Meta’nın popüler sosyal ağı Instagram her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre platform, mesajlaşma ve iletişim konusunda çıtayı bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Rakiplerinin önüne geçmeyi hedefleyen platform, anlık mesaj uygulaması WhatsApp’taki sevilen bir özelliği bünyesinde dahil etmek için kolları sıvamış durumda.

Yakın zaman önce popüler sosyal medya platformu, gönderim sonrası mesaj düzenleme özelliğini kullanıcıları ile buluşturmuştu. İlgi çeken bu yenilikten kısa bir süre sonra ise yeni bir fonksiyon daha keşfedildi. Instagram çok yakında WhatsApp’takine benzer bir şekilde DM üzerinden dosya gönderme özelliğine ev sahipliği yapmaya başlayacak.

Instagram dosya gönderme özelliği nasıl kullanılacak?

Alessandro Paluzzi tarafından aktarılan bilgilere göre Meta’nın popüler sosyal ağı Instagram, şirketin anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan ilham alan bir yenilikle karşımıza çıkacak. İddialara göre platform, sohbetler üzerinden dosya transferi gerçekleştirmeye olanak tanıyacak. Şu anda bu yeniliğin sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test edildiği dile getirildi.

Paluzzi’nin yayınladığı bir ekran görüntüsünde Instagram’ın yeni özelliği kendini gösteriyor. Platformun mesaj çubuğunda yer alan “+” düğmesine tıklayan kullanıcılar, karşılarına çıkan menüde dosya paylaşımına imkan sağlayan Files adlı yeni bir butona rastlayacak.

Ekran görüntüsünde dikkat çeken bir diğer özellik ise “Add yours” ve “Saved replies” seçenekleri oluyor. Instagram’ın geliştirme aşamasında olduğu bir diğer yenilik olan bu işlev, kullanıcıların belirli durumlarda takipçilerine hızlı yanıtlar vermelerine olanak sağlayacak. Bunun için kullanıcılar hazır cevaplar oluşturabilecek.

Yalnızca ücretli üyelere sunulabilir

Paluzzi’den gelen bilgilere göre Instagram ekibinin üzerinde çalışmaya devam ettiği dosya gönderme özelliği, herkese açık kararlı sürümde yayınladığı zaman yalnızca platformun ücretli üyelerinin erişimine açılacak. Yani ücretsiz olarak Instagram’dan faydalanan kullanıcıların bu özelliğe erişmesi maalesef ki mümkün olmayacak.

Şimdilik ne yazık ki Instagram ve Meta ekipleri konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Yine de bu özelliğin ilerleyen haftalarda karşımıza çıkması muhtemel görünüyor. Fakat tahminlere göre araç, bazı sınırlandırmalara sahip olacak. Şirketin dosya paylaşımı için boyut sınırı uygulayacağı öne sürülüyor. Böylelikle platform, veri trafiğini daha verimli bir şekilde yönetme imkanı elde edecek.