Instagram hikayelerine link ekleme özelliği herkesin kullanımına açıldı

Instagram’da daha önce sadece belli bir sayının üzerinde takipçisi olan hesapların kullanabildiği hikayelere link ekleme özelliğini artık herkes kullanabilecek.

Instagram hikaye (story) paylaşımlarında link eklemek için takipçi sayısı şartı kaldırıldı. Instagram’ın yapmış olduğu son güncelleme ile artık her Instagram kullanıcısı hikayelerine bir link sticker’ı (çıkartması) ekleyerek istedikleri herhangi bir web sayfası linkini hikayelerine dahil edebilecekler.

Daha önce “Yukarı Kaydır” (“Swipe Up”) formatında kullanılabilen hikayelere link ekleme özelliği, sadece en az 10.000 takipçisi olan Instagram kullanıcıları tarafından kullanılabiliyordu. Şimdi ise takipçi sayınız ne kadar olursa olsun bu özelliği yeni link sticker’ları ile kullanmaya başlayabilirsiniz.

Instagram hikayelerine link ekleme nasıl yapılır?

Hikayenizi (story) oluşturun: Fotoğrafınızı çekin veya fotoğraf galerinizden paylaşmak istediğiniz fotoğraflarınızı seçin. Sticker (çıkartma) aracını açın: Hikaye içeriğinizi hazırladıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan sticker (çıkartma) kısmını açın. Burada karşınıza çıkan konum, bahsetme (mention), hashtag gibi seçenekler arasından “link ekleme” sticker’ını seçin. Eğer doğrudan karşınıza çıkmadıysa sticker arama alanına “link” yazın ve çıkan sonuçlardan ilgili olan sticker’ı seçin. Link sticker’ını seçin ve özelleştirin: İlgili link çıkartmasına dokunun ve insanların ziyaret etmesini istediğiniz web sayfasının linkini bu kısma ekleyin. Daha sonra bu link sticker’ını hikayenizde istediğiniz bir alana yerleştirin. İlgili sticker’a dokunduğunuzda karşınıza çıkan farklı renk seçeneklerini de deneyebilirsiniz. Hepsi bu kadar.

Instagram tarafından yapılan açıklamada, yeni link sticker’ını geliştirmeye devam edecekleri; örneğin yakın zamanda bu sticker’lara daha fazla kişiselleştirme seçenekleri ekleneceği de belirtilmiş durumda.

Instagram ayrıca bu özelliği kötü amaçlar doğrultusunda (örneğin zararlı web sayfaları için) kullanan hesaplarda bu sticker’ı kaldıracaklarını da belirtmiş durumda. Yani bu özelliği kullanarak hikayelerine zararlı içeriğe sahip olan web sayfası linklerini ekleyenler cezalandırılacak ve bu özelliği bir daha kullanamayacaklar.