Instagram, Hikayelerde profil paylaşma özelliği getirdi

Teknoloji devi Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram’a her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Instagram son olarak Hikayelerde profil paylaşma desteğini kullanıcılara kazandırıyor. Uzun bir süredir kullanıcılardan talep edilen bu işlev, nihayet kullanıcıların erişimine sunulmaya hazırlanıyor.

2009 yılından bu yana hizmet vermeye devam eden popüler sosyal ağ, sıradan bir fotoğraf paylaşma uygulaması olmaktan çok öteye giderek, özellikle de kullanıcı etkileşimine dayalı birçok yenilik sundu. Platforma gelen son özellik de yine kullanıcıların etkileşimini artırmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu yenilikle birlikte kullanıcılar, uygulama içindeki beğendikleri profilleri Hikayelerinde pratik olarak takipçileriyle paylaşabilecek.

Instagram Hikayelerde profil paylaşma desteği test ediliyor

Instagram’ın en sevilen özelliklerinden bir tanesi olan Hikayeler, kullanıcıların takipçilerine günlük anılar, fikirler ve son zamanlarda gördükleri ürün ya da hizmetleri paylaşmak için öne çıkan bir seçenek haline gelmeye başladı. 24 saat sonra kendi kendine yok olan bu paylaşımlar, artık doğrudan profilleri paylaşmaya da olanak tanıyacak. Bu sayede kullanıcılar sanatçılar ya da yaratıcı içerik üreticiler gibi beğendikleri hesapları takipçileriyle veya yalnızca Yakın Arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

Instagram Hikayelerde profil paylaşma özelliği, bir kart tasarımıyla gelecek. Bu tasarımda paylaşılan hesabın profil fotoğrafı, ismi, biyografisi ve son paylaştığı 3 gönderisi yer alacak. Kartın en altında ise Profili Gör butonuna yer verilecek. Bu sayede şirket, kullanıcı deneyimini çok daha akıcı bir hale getirerek platform kullanıcıları arasında keşfi ve bağlantı yeteneklerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Instagram’da yeni içerikler keşfetmenize olanak sağlayacak bu yenilik, Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarıldı. Pazulli’nin X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı ekran görüntüsü, yeni özelliğin nasıl görüneceği hakkında kullanıcılara fikir veriyor.

Instagram, Hikayelerde profil paylaşma desteğiyle birlikte geniş topluluğu içindeki yaratıcı kullanıcıları desteklemeye devam ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İçerik üreticilerini tanıtmanın yeni ve doğrudan bir yolunu sunan şirket, şu anda bu özelliği belirli bölgelerde test ediyor. Özelliğin kararlı sürümde herkese açık hale ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.