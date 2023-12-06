Instagram hatası, eski videoların sesini ortadan kaldırıyor

Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram, can sıkıcı bir video hatası ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre platform, 9 yaşından daha eski olan video içeriklerini etkileyecek bir sıkıcı bir hataya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar eski videolardan seslerin kaldırıldığını ifade ediyor.

Instagram’daki bu can sıkıcı problem, ilk olarak geçtiğimiz aylarda kullanıcılar tarafından tespit edilmeye başlanmıştı. Şimdi ise nihayet şirketten konuya ilişkin bir açıklama geldi. Söz konusu hatayı doğrulayan sosyal ağ yönetimi, çok yakında gelecek bir güncelleme ile birlikte mevcut hatanın giderileceğini bildirdi. Ancak yine de hata düzeltmesinin ne zaman uygulanacağı konusunda henüz bir açıklamaya yer verilmedi.

Ekim 2014’e kadar yayınlanan videolar bu hatadan etkileniyor

Instagram’da karşılaşılan bu hata, popüler sosyal ağın bu formatı desteklemeye başladığı Haziran 2013’ten Ekim 2014 dönemine kadar yayınlanan tüm videoları etkiliyor. Bununla birlikte hata platformun yalnızca belirli bir sürümünde değil; hem web versiyonu hem de Android ve iOS uygulamasında görülüyor. Videonun sağ alt köşesinde yer alan ses ikonuna tıkladığınızda ise karşınıza “Videoda Ses Yok” uyarı bildirimi ekranlara geliyor.

Eski video içeriklerinin seslerini etkileyen Instagram hatası uzun bir süredir kullanıcılar tarafından şikayet ediliyor. Dünya çapında karşılaşılan bu hata, az sayıda da olsa kullanıcı tarafından aylardır Meta’ya bildiriliyor. Aylardan beridir devam eden problemle alakalı olarak kullanıcılar, yıllar önce paylaşılan videolarındaki seslere tekrar ulaşıp ulaşamayacakları konusunda endişelerini dile getiriyor.

Meta, Instagram’daki o can sıkıcı hatayı doğruladı

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre teknoloji devi Meta, platformda meydana gelen bu can sıkıcı hatayı doğruladı. Şirket, mevcut problemle ilgili haberdar olduklarını dile getirirken, şu anda mevcut sorunun çözülmeye başlandığı ifade edildi. “Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” notuyla hayranları karşısına çıkan şirket, çok yakında problemin giderileceğini bildirdi.

Eski videoların sesini etkileyen Instagram hatası için çok yakında platformdan yeni bir güncelleme yayınlanacağı tahmin ediliyor. Fakat ne yazık ki şirket, henüz hata çözümüne dair bir kesin tarih vermedi.