Infinix Hot 40 serisi iPhone 15 Pro benzeri tasarımıyla çıktı

Infinix bugün yeni akıllı telefon serisiyle karşımıza çıktı. Şirket, giriş seviyesi donanımlara sahip olan uygun fiyatlı Infinix Hot 40 serisi modellerini duyurdu. 4G bağlantı desteğine sahip olan cihazlar, bütçe dostu telefon arayanlar için ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Infinix Hot Serisi Ürün Direktörü Summer Yao yeni akıllı telefon modelleriyle ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, karşımıza çıkan üç telefonun da estetik açıdan oldukça ilgi çekici göründüğünü vurgulayarak, tasarım konusundaki artıların olağanüstü bir performans ve yenilikçi özelliklerle bir araya getirildiği ifade ediliyor.

Infinix Hot 40i teknik özellikleri

Ekran: 6,56 inç IPS LCD ekran, HD+ (1612 x 720 piksel) çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T606

RAM kapasitesi: 4 GB ve 8 GB

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB

Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 0,08 MP derinlik sensörü

Batarya kapasitesi: 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı XOS arayüzü

Diğer özellikleri: Wi-Fi 5 Çift Bant, GPS, yan biyometrik okuyucu, stereo hoparlör ve kulaklık girişi

Infinix Hot 40 teknik özellikleri

Ekran: 6,78 inç IPS LCD ekran, Full HD+ (2460 x 1080 piksel) çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı

6,78 inç IPS LCD ekran, Full HD+ (2460 x 1080 piksel) çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 RAM kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 0,08 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 0,08 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı XOS arayüzü

Android 13 tabanlı XOS arayüzü Diğer özellikleri: Wi-Fi 5 Çift Bant, GPS, yan biyometrik okuyucu, stereo hoparlör ve kulaklık girişi

Infinix Hot 40 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,78 inç IPS LCD ekran, Full HD+ (2460 x 1080 piksel) çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı

6,78 inç IPS LCD ekran, Full HD+ (2460 x 1080 piksel) çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 0,08 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 0,08 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı XOS arayüzü

Android 13 tabanlı XOS arayüzü Diğer özellikleri: Wi-Fi 5 Çift Bant, GPS, yan biyometrik okuyucu, stereo hoparlör ve kulaklık girişi

Infinix Hot 40 serisi tasarımıyla iPhone 15 Pro’dan ilham alıyor

Infinix’in yeni akıllı telefon serisi, Apple’ın Eylül ayında piyasaya duyurduğu yeni iPhone 15 Pro modellerine benzer bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Serinin en düşük fiyatlı seçeneği olan Hot 40i arka tarafta ikili kamera modülü sunarken, standart model ve Pro seçenekte ise üçlü kamera setinden yararlanılıyor. Öte yandan modeller, ön tarafta yer alan Dinamik Ada benzeri tasarımıyla da dikkat topluyor.

Şimdilik şirket yeni telefonlarının fiyat etiketi ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat yine de tahminlere göre cihazlar, küresel pazarda 200 doların altında bir fiyatla tüketicilere hitap edecek.