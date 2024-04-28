Oyuncu telefonu Infinix GT 20 Pro görkemli tasarımıyla duyuruldu

Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi ortay çıkan Infinix GT 20 Pro nihayet piyasaya çıktı. Performans canavarı oyuncu telefonu ilk olarak Suudi Arabistan pazarında raflarda boy göstermeye başladı. Oyun odaklı akıllı telefon modeli, görkemli tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti.

Infinix imzalı yeni oyun telefonu son derece şık tasarımıyla ilgi odağı haline geldi. Metal yapısıyla beğeni toplayan model, arka tarafta yer alan RGB LED ışıklarıyla göz alıcı bir görünüm ortaya koydu. Mavi, gümüş ve gri olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkan ürün, şimdiden kullanıcılar için büyük sabırsızlık yarattı.

Infinix GT 20 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

MediaTek Dimensity 8200 Ultra RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, kızılötesi sensör ve JBL stereo ses

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, kızılötesi sensör ve JBL stereo ses Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı XOS 14 kullanıcı arayüzü

144 Hz yenileme hızıyla olağanüstü bir akıcılık vaat eden cihaz, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 1.300 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Cihaz kullanıcı güvenliği için ekran altı parmak izi tarayıcısı sunarak pratik bir kullanıma kapı açıyor.

Infinix GT 20 Pro, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8200 Ultimate yonga setinden güç alıyor. Cihaz mobil oyunlarda daha yüksek bir performans sunmak adına görev yapan Pixelworks X5 Turbo özel çipini de bünyesinde taşıyor. Bu sayede kullanıcıların oyun oynarken 120 fps hıza sahip olabilecekleri vurgulanıyor.

12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanıyla gelen oyuncu telefonu, 45 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesiyle etkileyici bir performans sağlıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet veren modelin iki büyük Android güncellemesi daha alabileceği belirtiliyor.

Optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 108 MP ana kamerayla mobil fotoğrafçılar için etkileyici kareler çekme olanağı tanıyan Infinix telefonu, üçlü kamera setinde ayrıca 2 MP makro lens ve 2 MP’lik bir derinlik sensörü sunuyor. Cihazın ön kısmında ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor. 5G bağlantısıyla çalışan ürün, JBL stereo ses desteğiyle çalışıyor.

Infinix GT 20 Pro fiyatı

12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanıyla eşleştirilen Infinix GT 20 Pro’nun fiyatı 1.299 Suudi Arabistan Riyali oalrak açıklandı. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 11 bin TL’ye tekabül etmekte.