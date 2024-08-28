İnce tasarımlı Galaxy Z Fold 6 Slim’in resmi adı Galaxy Z Fold Special Edition olabilir

Samsung geçen ay yeni katlanabilir telefon serisini piyasaya sunarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dünya çapında büyük bir satış başarısı yakaladı. Şimdi ise gözler aylardır hakkında pek çok sızıntı haberi ortaya çıkan, şimdiye kadar Galaxy Z Fold 6 Slim olarak anılan ve ince yapısıyla öne çıkmaya aday görünen seçeneğe çevrilmiş durumda.

Galaxy Z Fold 6’nın daha gelişmiş ve daha ince tasarımlı bir versiyonu olarak lanse edilen modelle alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son haberlere göre Galaxy Z Fold 6 Slim ya da Galaxy Z Fold 6 Ultra olarak konuşulan cihazın resmi adı Galaxy Z Fold Special Edition olacak. İsimlendirme konusunda yaşanan kafa karışıklığını sona erdirmek isteyen şirket, fiyat-performans odaklı Fan Edition (FE) modellerinin yanına şimdi de katlanabilir telefonlar için Special Edition (SE) modellerini başlatacak.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition’dan neler bekleniyor?

Evan Blass (@evleaks) tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung ince tasarıma sahip yeni katlanabilir telefon modeli için Slim ve Ultra isimlerini terk edip Special Edition adını benimsemeye başlayacak. Samsung Galaxy Z Fold Special Edition’ın lansmanı için hazırlıklar devam ederken, daha önce bu katlanabilir cihazın yalnızca Çin ve Güney Kore’de piyasaya sürüleceği söylentilerinin ortaya çıktığını belirtmekte yarar var.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Fold 6’nın en ince versiyonu 11 milimetre kalınlığında, yani geçen ay resmiyete kavuşan normal modelden 1,1 milimetre daha ince olacak. Görünüşe göre cihaz ne yazık ki S Pen dijital kalem desteği ile uyumlu olmayacak. Bununla birlikte telefon Çin’deki diğer katlanabilir telefonların inceliğini geçemeyecek.

Galaxy Z Fold Special Edition teknik özellikleri bakımından iddialara göre 12 megapiksel ultra geniş sensör, 10 megapiksel ön kamera ve 5 megapiksel ekran altı sensörü ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Galaxy Z Fold Special Edition’ın Ekim ve Aralık ayları arasında Galaxy Z Fold 6’dan daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın yalnızca Çin’e özel kalıp kalmayacağı, hangi ülkelerde satışa çıkacağı gibi konular ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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